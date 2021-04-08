США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море – СМИ

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На фоне предполагаемого роста российской военной активности на границе с Украиной в ближайшие недели США рассматривают возможность отправки кораблей в Черное море. Об этом сообщает телеканал CNN.

О своих намерениях американская сторона должна сообщить за 14 дней. На данный момент не ясно, уведомили ли США о своих планах. Уточняется, что штаты могут направить корабли в знак поддержки Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о наращивании активности вооруженных сил НАТО на Украине и в Черном море вблизи российских границ. Она отметила, что украинские власти продолжают стягивать новые силы и вооружение к линии соприкосновения на Донбассе.