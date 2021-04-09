В России оценили сообщения о кораблях США в Черном море

Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Ethan Jaymes Morrow/US Navy via AP

Российские политики оценили возможные планы США направить военные корабли в Черное море в знак поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает, что такой шаг усугубил бы обстановку вокруг Донбасса. По ее словам, это будет сигнал, создающий ложные иллюзии, но не России, а украинским национал-радикалам.

Парламентарий также заметила, что американские военные часто тревожно воспринимают неизбежное в таких случаях появление российских коллег. Она подчеркнула, что прецеденты такого рода уже были в Черном море и напомнила паническую реакцию экипажа американского эсминца "Дональд Кук" на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года.

"Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций", – подчеркнула Панина.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, в свою очередь, высказал мнение, что планы ВМС США по присутствию в регионе не станут сюрпризом или поводом для паники.

"Да, за последние годы США не вылезают из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре", – считает он.

Депутат напомнил, что, согласно конвенции, для американских военных кораблей есть ограничения по общему тоннажу и срокам нахождения в Черном море, а также иные условия. Он подтвердил, что заходы кораблей ВМС Штатов действительно стали более частыми в последние годы.

Телеканал CNN ранее сообщил, что ВМС США регулярно направляют в Черное море корабли, однако предстоящая отправка будет особым посланием для России. По данным канала, на такие меры администрация США готовится пойти в связи с утверждениями о наращивании РФ сил вблизи границ Украины.

При этом министерство обороны США не стало подтверждать данные о возможной отправке кораблей в Черное море для демонстрации своей поддержки Украине.

США, Великобритания, Канада, Литва и Польша ранее провели встречу, на которой обсудили рост российской военной активности на границе с Украиной.

6 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале проверки боевой готовности Вооруженных сил РФ.