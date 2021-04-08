США и члены НАТО обсудили военную активность России у границ Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

США, Великобритания, Канада, Литва и Польша провели встречу, на которой обсудили рост российской военной активности на границе с Украиной.

Встречу проводил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, с американской стороны присутствовала и. о. замминистра обороны Аманда Дори.

Как сообщил Пентагон, участники подтвердили поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины.

Они также назвали действия России дестабилизирующими и направленными на подрыв соглашения, достигнутого при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года.

Также страны пообещали предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать выстраивание потенциала вооруженных сил страны.

В конце февраля осложнилась ситуация в Донбассе, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

6 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале проверки боевой готовности Вооруженных сил РФ.