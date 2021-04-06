Россия начала проверку боевой готовности армии

15:21
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ
Россия начала проверку боевой готовности Вооруженных сил РФ, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, российские войска вышли на полигоны, чтобы провести тактические, тактико-специальные и двусторонние учения. Министр потребовал обеспечить качество занятий и безопасность при передвижении эшелонов и военной техники.
Шойгу потребовал от подчиненных обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.
Всего в течение апреля проведут 4 048 учений различного масштаба. Учения проводятся на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.
Указ о призыве на военную службу 29 марта подписал Владимир Путин. Документ вступил в силу со дня его официальной публикации.
Весенний призыв в армию стартовал в России 1 апреля. Призывная кампания проходит в 83 субъектах РФ. На военную службу планируется отправить свыше 134 тысяч человек.
Российским призывникам разрешат пользоваться только кнопочными телефонами
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