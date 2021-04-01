В России стартовал весенний призыв в армию

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Весенний призыв в армию стартовал в России. Призывная кампания состоится в 83 субъектах РФ.

Призыв продлится до 15 июля. За этот период на военную службу будут отправлены свыше 134 тысяч человек.

Согласно распоряжению министерства обороны, к работе с призывниками допустят только тех сотрудников военкоматов, которые прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели и приобрели антитела. Подлежащие отправке на военную службу пройдут термометрию, а также тестирование на коронавирус. Во всех призывных пунктах будет действовать перчаточно-масочный режим.

В Минобороны напомнили, что на военную службу должны отправиться граждане от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе".

Указ о призыве на военную службу 29 марта подписал президент страны Владимир Путин. Документ вступил в силу со дня его официальной публикации.

В 2020 году на весенний призыв отправились 135 тысяч солдат.