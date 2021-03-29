Весной 2021 года в армию РФ призовут 134,6 тыс человек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Этой весной в армию уйдут 134 650 человек.

Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2021 года. На военную службу должны отправиться граждане от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе".

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официальной публикации.

В прошлом году на весенний призыв отправились 135 тысяч солдат.

Также рассматривался перенос призыва в армию. Подобное решение обсуждалось на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Вопрос обговаривали со специалистами министерства обороны России.