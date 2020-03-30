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Москва 24

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Общество

19:22

Путин подписал указ о весеннем призыве

безопасность общество

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Ожидается, что 1 апреля в вооруженные силы отправятся 135 тысяч солдат, документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", – следует из текста указа, утвержденного Путиным.

До этого сообщалось, что весенний призыв в армию могут перенести. Подобное решение рассматривали на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Вопрос обсуждали со специалистами министерства обороны России.

При этом в Госдуме обращали внимание, что отсрочка призыва не повлияет на обороноспособность страны.

В прошлом году в вооруженные силы РФ на службу пошли 135 тысяч молодых людей. Впервые в армию отправились те, кто не пошел по состоянию здоровья, но после выздоровления стали годными. Завершилась весенняя призывная кампания 15 июля 2019 года.

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