Военный корабль-госпиталь пришвартовался в Нью-Йорке

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Корабль-госпиталь под названием Comfort прибыл в Нью-Йорк. Судно необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку на медицинские учреждения штата, передает РИА Новости.

Известно, что данный плавучий госпиталь рассчитан на 1000 пациентов. На борту доступно все нужное оборудование для интенсивной терапии. При этом для медицинского персонала предусмотрено 12 операционных.

Ожидается, что с помощью данного корабля получится разгрузить медицинские учреждения штата. Сейчас Нью-Йорк в эпицентре эпидемии в США. Правительство готовится к пику эпидемии, усиливая меры предосторожности. В качестве центра лечения выступит экспоцентр Джэйкоба Джавитса, оборудованный военными под госпиталь.

В результате на этом корабле организуют лечение людей, которые не заразились коронавирусной инфекцией.

Судно находится в 90-м пирсе Манхэттена со стороны Гудзона. Comfort длиной три футбольных поля может вместить 1000 коек.

В мире заразилось COVID-19 уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. Всего на территории России зафиксировано более 1,8 тысячи заболевших коронавирусом, вылечились 66 человек.