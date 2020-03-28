Военные из РФ продезинфицировали вторую больницу в Италии

Фото: cнимок с видео Минобороны РФ

Российские военные продезинфицировали второе медучреждение в Италии. Расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций работали в Ломбардии, как сообщает РИА Новости.

"Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 квадратных метров внутренних помещений", – указано в сообщении военного ведомства.

С помощью российской техники также были обработаны подъездные пути к пансионату. В дальнейшем рассматривается возможность дезинфекции еще двух объектов в Ломбардии.

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом. По состоянию на 24 марта, из РФ было выполнено 14 рейсов. Данная мера была принята после переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Накануне сообщалось, что Италия уже опередила Китай по количеству зараженных COVID-19. На Апеннинском полуострове инфицировано 86 тысяч 498 человек. При этом больше всего зараженных обнаружено в США – 93,151 больной.

По данным на 27 марта, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека скончались в результате инфицирования COVID-19. 45 человек выздоровели.

