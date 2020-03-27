Италия опередила Китай по количеству зараженных COVID-19

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Количество зараженных коронавирусом в Италии превзошло аналогичные показатели из Китая, сообщает ТАСС.

Число инфицированных на Апеннинском полуострове составило 86498 человек. Таким образом, в связи с приростом за последние сутки Италия обогнала Китай, где зафиксировано 81 340 случаев заражения коронавирусом. Лидером по количеству инфицированных является США, где обнаружили 93 151 человека, подхватившего коронавирус.

Кроме того, за прошедшие 24 часа на Апеннинском полуострове скончалось 969 человек, которые ранее подхватили инфекцию. Общее количество летальных исходов в Италии за все время наблюдений составило 9134 случая. На втором месте по смертности от COVID-19 находится Испания, где скончалось 4858 человек. В Китае за все время наблюдений от коронавируса умерло 3292 человека.

Ранее Италия отказалась подписать документ по борьбе с распространением коронавируса, разработанный лидерами стран ЕС. Премьер-министр Джузеппе Конте подчеркнул, что его государство не нуждается в действовавших в прошлом персонализированных механизмах защиты.

Россия пообещала оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусной угрозой. В рамках поддержки в Италию прилетело 14 самолетов ВКС РФ. На них на Апеннинский полуостров транспортировали военных вирусологов, эпидемиологов, а также медицинское оборудование.