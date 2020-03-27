Италия опередила Китай по количеству зараженных COVID-19

21:18
Фото: ТАСС/Andrea Fasani/EPA
Количество зараженных коронавирусом в Италии превзошло аналогичные показатели из Китая, сообщает ТАСС.
Число инфицированных на Апеннинском полуострове составило 86498 человек. Таким образом, в связи с приростом за последние сутки Италия обогнала Китай, где зафиксировано 81 340 случаев заражения коронавирусом. Лидером по количеству инфицированных является США, где обнаружили 93 151 человека, подхватившего коронавирус.
Кроме того, за прошедшие 24 часа на Апеннинском полуострове скончалось 969 человек, которые ранее подхватили инфекцию. Общее количество летальных исходов в Италии за все время наблюдений составило 9134 случая. На втором месте по смертности от COVID-19 находится Испания, где скончалось 4858 человек. В Китае за все время наблюдений от коронавируса умерло 3292 человека.
Ранее Италия отказалась подписать документ по борьбе с распространением коронавируса, разработанный лидерами стран ЕС. Премьер-министр Джузеппе Конте подчеркнул, что его государство не нуждается в действовавших в прошлом персонализированных механизмах защиты.
Россия пообещала оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусной угрозой. В рамках поддержки в Италию прилетело 14 самолетов ВКС РФ. На них на Апеннинский полуостров транспортировали военных вирусологов, эпидемиологов, а также медицинское оборудование.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: