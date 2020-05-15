В Росгвардии с призывников потребуют справку об отрицательном тесте на COVID-19

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Призывникам в Росгвардию понадобится документ об отрицательном результате исследования на коронавирусную инфекцию. Об этом ТАСС рассказали представители ведомства.

В столице прошло заседание оперативного штаба Росгвардии по профилактике предотвращения распространения коронавируса в войсках ведомства. Как заявил заместитель директора Росгвардии Алексей Кузьменков, отбор личного состава должен осуществляться при наличии документального подтверждения об отсутствии COVID-19.

В 2020 году весенний призыв в армию начался 1 апреля. При этом выпускников школ освободили от него.

В России выявили 262 843 случая COVID-19, вылечились 58 226 человек, скончались 2 418.

Ранее в Роспотребнадзоре уточнили симптомы COVID-19.