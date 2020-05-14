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Общество

16:48

В Роспотребнадзоре уточнили симптомы COVID-19

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Изменение обоняния и его потеря могут стать симптомами коронавируса. Однако окончательного заключения о частоте подобного симптома в РФ сейчас нет, говорится в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Изменение обоняния, вплоть до его полной утраты, может быть одним из симптомов COVID-19, как и другой острой респираторной инфекции", – сказали в пресс-службе ведомства.

При этом людям напоминают, что если наблюдается нарушение обоняния с повышением температуры, кашлем, одышкой, то надо в срочном порядке обращаться за медицинской помощью.

В Роспотребнадзоре добавили, что длительность течения заболевания зависит от ряда факторов. К ним относят индивидуальную иммунную реакцию человека, а также количество патогена, который оказался в организме.

В России выявлено 252 245 случаев COVID-19, вылечились 53 530 человек, скончались 2 305.

Известно, что центр "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от COVID-19 в сентябре.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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