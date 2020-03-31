Призывники отправятся в армию не ранее 20 мая из-за ситуации с коронавирусом

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился, что в 2020 году призывники пойдут в армию позже, чем обычно. Изменения в сроках связаны с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции, передает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса", – сообщили в издании. Известно, что новобранцы отправятся на службу не ранее 20 мая.

Ранее сообщалось, что весенний призыв в РФ не перенесут на фоне ситуации с коронавирусом. Призывная кампания начнется в стране 1 апреля.

В этом году в вооруженные силы пойдут 135 тысяч солдат. Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2019 в вооруженные силы на службу пошли 135 тысяч молодых людей.