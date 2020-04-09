Выпускников школ освободили от весеннего призыва

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Выпускники школ не будут уходить в армию этой весной и смогут сдать ЕГЭ и поступить в вузы, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Всего призыв касается более 650 тысяч человек. Из них школьников, которым предстоит сдать экзамены, – около 15 тысяч, передает РИА Новости.
Весенний призыв в российскую армию продолжается с 1 апреля по 15 июля. Отправки в войска запланированы после 20 мая. Герасимов уточнил, что студентов последних курсов колледжей и вузов вызовут в военкоматы уже после сдачи выпускных экзаменов.
Генерал поручил провести тестирование на COVID-19 среди призывников и обеспечить их медицинскими масками. Увольнение военнослужащих будет проходить раздельно с набором призывников и между собой они пересекаться не должны.
1 апреля стало известно, что более 4 тысяч российских военнослужащих прошли тест на COVID-19. Всего было проведено 4 076 тестов. Заболевших не выявлено.
В 32 госпиталях развернули специальные отделения на 4 800 мест. Имеется запас аппаратов искусственной вентиляции легких – 2 782 штук.
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ЕГЭ в этом году в России отменять не будут. Экзамен начнется 8 июня.
Вступительные экзамены в вузы, как и ЕГЭ, отложат. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что их могут перенести на 2–4 недели в зависимости от сроков сдачи ЕГЭ.
За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах. Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зафиксирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.
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