В России выявили 10 598 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в России выявили 10 598 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. При этом в 4 504 выявленных случаях клинических проявлений не было.

COVID-19 зафиксировали во всех 85 регионах. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 4 748. В Московской области выявили 945 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 541, в Нижегородской области – 307, в Ямало-Ненецком АО – 115, в Саратовской области – 113, в Тульской области – 105, в Свердловской области – 104, в Ивановской области – 101 и в Челябинской области – 100.

В Краснодарском крае обнаружили 99 случаев COVID-19, в Калужской области – 98, в Дагестане – 97, в Рязанской и Иркутской областях – по 95, в Волгоградской области и Башкирии – по 90, в Ростовской области – 89, во Владимирской области и Бурятии – по 88, в Брянской и Ярославской областях – по 87, в Татарстане – 84, в Тамбовской области и Чувашии – по 83, в Курской области – 80.

В Белгородской области зафиксировали 79 случаев, в Северной Осетии – 72, в Кабардино-Балкарии и Новосибирской области – по 71, в Ульяновской области – 69, в Ленинградской области – 66, в Орловской области – 65, в Смоленской и Пензенской областях – по 61, в Ставропольском крае – 60, в Мурманской области – 59, в Самарской области – 56, в Приморском крае – 53, в Хабаровском крае – 52, в Калмыкии – 51, в Астраханской области и Пермском крае – по 50.

В Красноярском крае выявили 48 случаев коронавирусной инфекции, в Липецкой и Омской областях – по 47, в Воронежской области – 46, в Республике Марий Эл – 45, в Тверской области – 44, в Тюменской области и Ханты-Мансийском АО – по 39, в Алтайском крае – 38, в Ингушетии и Республике Саха (Якутия) – по 35, в Калининградской области – 33, в Архангельской области – 32, в Адыгее – 31, в Оренбургской области – 30.

В Мордовии выявили 27 случаев, в Карачаево-Черкесии, Чечне и Республике Тыва – по 26, в Хакасии – 25, в Забайкальском крае – 22, в Кировской области – 21, в Костромской области – 19, в Псковской области – 16, в Республике Коми и Вологодской области – по 15, в Новгородской, Кемеровской областях и Камчатском крае – по 14.

В Амурской области зафиксировали 10 случаев, в Томской области – 9, в Курганской и Магаданской областях – по 8, в Карелии, Удмуртии, Чукотском АО и Крыму – по 6, в Еврейской АО – 4, в Севастополе – 3, в Ненецком автономном округе и Республике Алтай – по 2, в Сахалинской области – 1.

Итого в России зарегистрировано 262 843 случая коронавирусной инфекции, что на 4,2% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 113 человек. За весь период скончались 2 418 человек.

Выздоровели за сутки 4 696 человек, а с начала эпидемии из больниц выписали 58 226 пациентов.

Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней для всей страны с 12 мая. В то же время, по мнению лидера РФ, борьба с пандемией в стране продолжается. Дополнительные полномочия губернаторов в связи с коронавирусом продлеваются – они могут в зависимости от ситуации смягчать или ужесточать ограничения.

Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая. В общественном транспорте Москвы стало обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу сохранилась.

По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее возобновилась работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.

Собянин заявил, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.

