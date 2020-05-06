Военнослужащим запретили распространять информацию о службе в СМИ и соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ, запрещающий военнослужащим указывать информацию о своей службе в соцсетях и СМИ. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Изменения внесут в Дисциплинарный устав ВС РФ и Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. Это "поправки о запрете распространять или предоставлять информацию СМИ либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам", – говорится в документе.

То же касается данных о других военнослужащих, гражданах, уволенных со службы, членах их семей или их родителях. Речь идет в том числе о сведениях, позволяющих определить место их нахождения. Подобные действия являются грубым дисциплинарным проступком.

Начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов в апреле сообщил, что выпускники школ не будут уходить в армию этой весной и смогут сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Всего призыв распространяется на более чем 650 тысяч человек. Из них школьников, которым предстоят экзамены, – порядка 15 тысяч.

Весенний призыв в российскую армию продолжается с 1 апреля по 15 июля. Отправки в войска запланированы после 20 мая.