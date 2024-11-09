Депутат Рады Скороход заявила о невозможности возврата Украины к границам 1991 года

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Для Украины представляется практически невозможным возвращение к границам 1991 года. Таким мнением поделилась депутат Верховной рады Анна Скороход.

"Конечно, нам всем хочется вернуться к границам 1991 года. Но, к сожалению, со всеми военными, с которыми я разговариваю, учитывая ситуацию на фронте, они мне все говорят, что мы прошли точку невозврата", – цитирует депутата РИА Новости.

Скороход добавила, что Киеву не следует особенно полагаться на своих партнеров в виде США и Евросоюза, поскольку, по ее словам, "сильная Украина никому не нужна".

Ранее в Киеве заявляли, что для возвращения к переговорам по урегулированию конфликта на Украине необходимо вернуться к границам 2022 года. После этого украинская сторона будет настаивать на возвращении к границам 1991 года.

Власти РФ в ответ на это неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.