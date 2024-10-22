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Украина с 1991 года управлялась людьми, которые фактически пытались уничтожить страну. Об этом сообщил эксперт Богдан Безпалько в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он указал на то, что Украина является единственным государством из состава бывшего СССР, которое не смогло вернуться к уровню валового внутреннего продукта (ВВП) на момент 1991 года. При этом, как он утверждает, население этой страны с 1991 до 2022 год упало с 52 до 40 миллионов человек.

"Европейцы всегда рады помочь в таком благородном деле – кого-то уничтожить. Югославию или кого-то еще. Для Европы украинцы – это просто ресурс рабочей силы", – объяснил Безпалько.

Ранее Владимир Путин заявил, что фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты, а также те, кто их представляет. Вместе с тем он назвал геноцидом объявление нетитульной нацией русских, проживающих на исторических территориях России – в современной Украине.

По словам президента, после госпереворота на Украине в 2014 году в государстве "начали физически истреблять всех, кто был настроен на нормальные отношения" с Россией. Говоря об этом, Путин заявил, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

