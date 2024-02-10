В ФРГ опасаются, что в случае распада Украины в Европу могут прибыть около 10 млн беженцев

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В правительстве Германии полагают, что в случае распада Украины страну покинут еще около 10 миллионов человек, и подавляющее большинство из них направится в Западную Европу. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

По информации издания, главной страной, куда направится поток беженцев в случае потенциального распада Украины, станет Германия. При этом отмечается, что министерство внутренних дел ФРГ и федеральная полиция принципиально не хотят давать прогнозы относительно развития миграционных процессов.

Как отметил эксперт в области миграции Геральд Кнаус, в случае поражения Украины в конфликте с РФ, в Евросоюз могло бы приехать гораздо больше, чем 10 миллионов беженцев.

"Это уже крупнейшее перемещение беженцев в Европе с 1940-х годов", – указал он, отметив, что Запад должен продолжить оказывать помощь Украине.

Ранее в Дании заявили, что отправят украинских беженцев домой после завершения конфликта. По словам датского министра иммиграции и интеграции Кааре Дыбвада Бека, власти рассматривают ситуацию с любыми беженцами как временную вне зависимости от того, откуда в страну приезжают люди.

До этого стало известно, что чиновники Украины беспокоятся по поводу уехавших украинцев на фоне спецоперации на Запад и нашедших там лучшую жизнь.