Украинская беженка заявила, что ее едва не выгнали на улицу в Британии

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В Великобритании беженцы рискуют оказаться без крыши над головой из-за недостаточной помощи со стороны местных властей. Об этом заявила украинская беженка Виктория изданию The Guardian.

Женщина поделилась, что не ожидала столкнуться с риском оказаться на улице спустя всего несколько месяцев после переезда в Британию. Так, украинским беженцам отказывают в подаче заявления на получение гражданства. Кроме того, они вынуждены работать без перерывов, не понимая, что будет дальше, добавила Виктория.

Помочь украинке найти новое жилье согласился британский Красный Крест. Как сообщила представитель организации Оливия Филд, этой зимой в Великобритании тысячи украинских беженцев могут стать бездомными.

Ранее СМИ сообщали, что чиновники Украины беспокоятся по поводу уехавших украинцев на фоне спецоперации на Запад и нашедших там лучшую жизнь. Они опасаются того факта, что страна потеряла навсегда большое число людей.

До этого украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в Шотландии. Причиной стали якобы невыносимые условия.

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