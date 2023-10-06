Швейцария заплатит беженцам с Украины до 4,4 тыс долларов за отъезд домой – СМИ

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Швейцарский государственный секретариат по миграции (SEM) хочет заплатить украинским беженцам до 4,4 тысячи долларов, чтобы они самостоятельно уехали на родину. Об этом передает SwissInfo со ссылкой на концепцию SEM.

"Суммы помощи могут варьироваться в диапазоне от 1 до 4 тысяч швейцарских франков на человека", – сказано в материале.

Власти Швейцарии считают, что примерно 80% (примерно 70 тысяч) беженцев с Украины, которые живут в стране, решат уехать самостоятельно. Остальные же 20% (14 тысяч) человек, вероятно, продолжат находиться в Швейцарии даже после завершения срока миграционного защитного статуса S в 2024 или 2025 году.

По информации издания, после появления в СМИ информации о выплатах украинским беженцам МИД Швейцарии отметил, что власти не собираются "избавляться от украинцев". Также в ведомстве добавили, что парламент страны будет защищать беженцев до тех пор, пока им это будет нужно.

Ранее стало известно, что украинские дипломаты начали массово отказываться возвращаться на родину после окончания командировок за границей. Отмечалось, что 40–60% сотрудников дипведомств не вернулись из украинских посольств за рубежом с начала прошлого года.

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