Украинские дипломаты начали массово отказываться возвращаться на Родину – СМИ

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Украинские дипломаты начали массово отказываться возвращаться на Родину после окончания командировок за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что 40–60% сотрудников дипведомств не вернулись из украинских посольств за рубежом с начала прошлого года. Однако на практике цифры могут быть больше, подчеркнули в статье.

Так, около 20 человек должны были вернуться в 2022 году из дипмиссий в США, но не вернулся ни один дипломат. Уточняется, что на решение влияют вопросы финансов, проблемы с трудоустройством на Украине, опасение людей, что они больше не смогут выехать за пределы страны, страх перед мобилизацией.

"Когда не возвращаются дипломаты, которые всегда должны на передовой отстаивать интересы своей страны, это означает, что они не верят в будущее этой страны", – сказано в сообщении.

По мнению СМИ, это индикатор для общества Украины и ее иностранных инвесторов. Подобная ситуация не помогает реализации цели, о которой президент страны Владимир Зеленский говорил на совещании послов, а именно вернуть украинцев домой. Одно из изданий задается вопросом, как дипломаты могут способствовать возвращению миллионов украинцев, если не хотят возвращаться сами.

В статье добавляется, что не возвращаются в страну как молодые сотрудники, так и старшие дипломаты, третьи секретари и советники-посланники, что свидетельствует о несостоятельности государства и его дипломатической службы.

Также сообщалось, что, по данным следственной комиссии Украины, за время СВО разрешение на выезд получили примерно 96 тысяч украинцев, больше 11% граждан страны решили не возвращаться обратно.

Ранее стало известно, что около 100 тысяч беженцев с Украины, проживающих в Великобритании, должны будут покинуть страну по истечению срока виз в 2025 году. Член британского парламента Роберт Бакленд призвал министров рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить украинцам "более постоянный статус" и провести подготовительную работу для этого уже в 2023 году.

До этого беженцы из Украины отказались заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за боязни лишиться пособий. Финский депутат Миа Лайхо заявила, что работать в стране должно быть выгоднее, чем просто жить на пособия, в связи с чем призвала правительство как можно скорее принять соответствующие решения.

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