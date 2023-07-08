В Финляндии пожаловались на украинских беженцев, отказавшихся работать

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Беженцы из Украины отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за боязни лишиться пособий. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на местных фермеров.

Финский депутат Миа Лайхо заявила, что работать в стране должно быть выгоднее, чем просто жить на пособия, в связи с чем призвала правительство как можно скорее принять соответствующие решения.

Как отмечает издание, украинские беженцы при проживании в Финляндии в течение года могут претендовать на жилищное пособие и пособие на ребенка. Однако последний тип выплат не зависит от участия в оплачиваемых сезонных работах.

Ранее сообщалось, что в польском городе Познань беженцы из Украины обратились к местному губернатору с просьбой разрешить им остаться в одном из городских общежитий, откуда их теперь принудительно выселяют.

До этого стало известно, что в Чехии вступают в силу новые правила размещения украинских беженцев. Из-за нововведений большинство из них могут оказаться без крыши над головой.

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