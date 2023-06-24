В Чехии около 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья – СМИ

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В Чехии с июля вступают в силу новые правила размещения беженцев из Украины. Из-за нововведений большинство из них могут оказаться без крыши над головой. Об этом сообщает издание Seznam Spravy.

Так, со следующего месяца жители Чехии, готовые принять у себя украинских беженцев, больше не будут получать от государства деньги на их содержание.

По информации издания, средства будут переводить напрямую беженцам, однако для этого собственникам жилья нужно будет зарегистрироваться в специальном реестре. В противном случае выходцам с Украины придется платить аренду из своего пособия.

Авторы статьи указывают на то, что в конечном итоге не все из них смогут найти себе жилье, в частности, из-за того, что местный рынок переполнен.

Помимо этого, в июле власти Чехии также больше не будут выплачивать средства людям с временной защитой, которые проживают в стране более 150 дней и не относятся к уязвимым группам. В связи с этим велика вероятность того, что на Украину вернутся до 50 тысяч беженцев.

Ранее сообщалось, что население ФРГ в прошлом году достигло рекордных 84,4 миллиона человек. Прирост во многом связан с притоком украинских беженцев.

До этого стало известно, что у жителей Польши ухудшается отношение к беженцам из Украины из-за того, что многие из них говорят по-русски.

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