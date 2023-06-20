СВР предложила украинским дипломатам, работающим за рубежом, приезжать в Москву

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Служба внешней разведки (СВР) РФ призвала украинских дипломатов и других сотрудников дипмиссий приезжать в Москву, так как в столице они получат гарантированную безопасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.

"Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", – передает его слова пресс-бюро СВР.

Он добавил, что СВР известно об украинских работниках, которые приняли решение не возвращаться на Украину после длительных командировок в другие страны.

По словам Нарышкина, таким образом поступают многие сотрудники дипведомств. Они остаются в странах, которых работали, после чего изменяют свой дипломатический статус на статус беженца как в отношении себя, так и своих семей.

"СВР России располагает аналогичными сведениями в отношении сотрудников загранучреждений Украины в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", – отметил он.

Ранее сообщалось, что желающие въехать в РФ украинские и молдавские граждане выстроились в очередь на пропускном пункте "Виентули", расположенном на границе Латвии.

Отмечалось, что пункт по оказанию помощи украинским гражданам, желающим вернуться на родину, в новых российских регионах заработал в Латвии на прошлой неделе. Очереди появились на границе уже в мае этого года.



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