Население Германии достигло рекордных показателей в 2022 году из-за украинских беженцев

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Население ФРГ в прошлом году достигло рекордных 84,4 миллиона человек. Прирост во многом связан с притоком украинских беженцев. Об этом говорится в релизе Федерального статистического ведомства Германии.

Так, в 2022 году население Германии выросло на 1,3% или на 1,12 миллиона человек. К примеру, в 2021 году население страны увеличилось лишь на 0,1% или на 82 тысячи человек.

В ведомстве отметили, что подобное развитие событий обусловлено значительным увеличением чистой иммиграции до 1,45 миллиона человек, основную часть которых составляют беженцы из Украины.

Ранее сообщалось, что у жителей Польши ухудшается отношение к беженцам из Украины из-за того, что многие из них говорят по-русски.

До этого СМИ сообщали о том, что жители польского города Красныстав пожаловались на группу из нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями.

По их словам, ранее мирный город из-за них стал "местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей".

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