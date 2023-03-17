Украинские беженцы устроили бунт в палаточном городке в Германии – СМИ

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Беженцы из Украины устроили бунт в Берлине из-за введенного карантина в палаточном городке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Палаточный городок для беженцев находится в бывшем аэропорту Берлин-Тегель. Как сообщила одна из беженок, карантин ввели после того, как обнаружили у жившего здесь ребенка случай ветрянки.

По ее словам, проживающие в городке беженцы крайне недовольны таким решением, к тому же появились проблемы с обеспечением пищей. К примеру, некоторые дети не едят пищу, которую выдают в палаточном городке, а покупать другую еду их родителям в условиях карантина не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что сотни украинских беженцев, проживающих в Швейцарии, будут вынуждены продать свои автомобили, чтобы продолжить получать социальное пособие от государства.

До этого польские власти обязали беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания. Подобное решение было принято, чтобы заставить переселенцев найти работу.

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