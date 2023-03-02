Польские власти обязали украинских беженцев платить за размещение в центрах проживания

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С 1 марта польские власти обязали беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания. Об этом сообщает издание Interia со ссылкой на слова замминистра внутренних дел, полномочного представителя правительства по вопросам беженцев с Украины Павла Шефернакера.

Он сообщил, что в данный момент в Польше находятся более миллиона украинских беженцев. Тем не менее новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания коснутся только 80 тысяч человек.

Шефернакер добавил, что эти правила призваны заставить беженцев найти работу. Закон также предусматривает некоторые исключения. В частности, новые правила не коснутся несовершеннолетних, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, беременных и тех, кто воспитывает детей в возрасте до одного года, а также матерей и опекунов, ухаживающих за тремя и более несовершеннолетними детьми.

По информации издания, некоторые украинские беженцы (даже те, кто уже трудоустроился), все равно не могут позволить себе остаться в Польше из-за нехватки денег. Они будут вынуждены уехать обратно на Украину.

Ранее в Польше футбольные болельщики вывесили антиукраинский баннер на стадионе во Вроцлаве во время матча с участием местного клуба "Шленск". Баннер с надписью "Это не наша война" и перечеркнутым украинским гербом оказался за воротами гостевой команды спустя примерно час после начала матча.

До этого украинские беженцы пожаловались на условия жизни в Канаде. Так, прибыв в страну по бесплатным билетам, переселенцы столкнулись с тем, что искать и платить за жилье им нужно самостоятельно. Отдельные трудности возникают во время поиска работы. Некоторые также жалуются на то, что в Канаде в целом недешевая жизнь.

Один из беженцев сообщил, что без знания языка в стране практически нечего делать. По его словам, даже если брать еду в фуд-банках, денег на жизнь все равно не будет хватать.

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