Немецкая полиция выгнала украинок из приюта для мигрантов в Гамбурге – СМИ

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Немецкая полиция выгнала среди ночи на улицу трех украинок из приюта для мигрантов в Гамбурге, сообщает газета Die Tageszeitung со ссылкой на одну из пострадавших.

По информации издания, инцидент произошел в ноябре прошлого года, однако разбирательства продолжаются до сих пор. Как рассказала журналистам 32-летняя Инна, одна из соседок по приюту устроила перепалку с другой, после этого в их палатку без предупреждения зашли сотрудники службы безопасности.

"В палатку вошел начальник охраны. Он закричал на женщин, но они ничего не поняли, кроме того, что кто-то должен выйти. Когда Инна начала снимать охранников (на видео. – Прим. ред.), они стали агрессивным и попросили ее тоже покинуть палатку", – говорится в сообщении.

Женщины не понимают немецкий язык, поэтому не смогли понять, в чем их обвиняют, сказано в публикации. В результате прибывшая полиция выгнала украинок, объяснив это произошедшей дракой, а охранники не стали впускать их обратно. Женщинам пришлось ночевать в парке, в приют их впустили только утром.

По словам Инны, на следующий день после инцидента в палатке был обыск в поисках алкоголя, однако правоохранители ничего не обнаружили.

При этом в полиции журналистам сообщили, что охранники сразу же предложили беженцам вернуться в приют, если они будут соблюдать правила проживания. По словам сотрудников правоохранительных органов, в тот вечер женщины сами отказались вернуться, поэтому ночевали на улице.

Ранее СМИ сообщали, что власти Израиля приняли решение прекратить выплачивать ежемесячные пособия украинским беженцам, прибывшим на территорию страны после начала спецоперации. По данным журналистов, на выплаты могли претендовать те, кто приехал в страну в срочном порядке без личных вещей.



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