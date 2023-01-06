Украинских беженцев в Ирландии расселили в палатки – СМИ

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Украинских беженцев в Ирландии на время рождественских каникул разместили в палатках и здании школы, заявил журналист Джеймс Уилсон.

"В настоящее время 88 человек живут в палатках в Нокалишине. <...> Есть опасения относительно того, насколько они смогут выдержать зимнюю погоду", – написал он в своей статье для Newstalk.

В публикации также приводятся слова местного чиновника Катал Кроу, который указал, что палатки являются неподходящим жильем для погодных условий, которые установились в Ирландии.

Ранее сообщалось, что украинская беженка вернулась на родину из-за высокой стоимости и плохих условий жизни в Великобритании. В интервью СМИ она рассказала, что квартиру ей сняли спонсоры, однако здание оказалось старым с большим количеством щелей, из-за чего в нем было очень холодно.

Кроме того, в квартире было влажно, начала образовываться плесень. При этом ежемесячный счет за электричество выходил примерно в 300 фунтов стерлингов или почти 24 тысячи рублей.

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