Беженка вернулась из Британии на Украину из-за плохих жилищных условий

Фото: depositphotos/billperry

Украинская беженка вернулась на родину, где идут боевые действия, из-за высокой стоимости и плохих условий жизни в Великобритании. Об этом пишет Gazette and Herald.

В интервью изданию она рассказала, что полгода назад переехала с тремя детьми в город Троубридж на юге Англии, где спонсоры сняли семье квартиру. Однако здание оказалось старым с большим количеством щелей, из-за чего в нем было очень холодно.

Кроме того, в квартире было влажно, начала образовываться плесень, а дети постоянно кашляли. При этом ежемесячный счет за электричество выходил примерно в 300 фунтов стерлингов или почти 24 тысячи рублей.

Женщина начала искать новое жилье, но найти доступный вариант у нее не получилось. Также она не смогла устроиться на работу. Все это вынудило ее вернуться, однако она выразила надежду, что снова сможет приехать в Великобританию, пока на Украине не станет безопасно.

Ранее в польском городе Перемышль украинская беженка напала с ножом на сотрудницу банка. Угрожая, женщина требовала отдать ей деньги. Тем не менее ее смогли остановить пожилая женщина и охранник банка.



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