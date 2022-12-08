Британец обвинил украинского беженца, которого он приютил, в попытке изнасилования

Фото: AP/Alberto Pezzali

Британец обвинил украинского беженца, которого он приютил, в сексуальном насилии, пишет газета Daily Mail.

По информации издания, житель Бирмингема решил предоставить жилье вынужденным переселенцам с Украины. Так, в августе у него поселился беженец из Ужгорода.

Через три недели после приезда, как утверждает хозяин дома, украинец попытался его изнасиловать. Британец признался, что плохо помнит инцидент, так как был пьян.

Однако полиция не стала предъявлять украинцу обвинения, сославшись на отсутствие необходимых доказательств, но новое жилье по программе "Дома для Украины" беженцу не дали, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что полиции Ирландии пришлось привлекать спецназ для поимки украинского беженца с арбалетом. Ему предъявили обвинение во владении оружием и краже велосипеда.

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