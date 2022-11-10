Полиция Ирландии привлекала спецназ для поимки украинского беженца с арбалетом – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинец предстал перед судом в Ирландии после инцидента в отеле, где он проживал в рамках правительственной программы по размещению беженцев. Об этом сообщает местное издание Donegallive.

Уточняется, что 65-летний Александр Погожий был арестован в городе Глентис. Для его поимки была организована масштабная операция с привлечением спецназа.

По данным журналистов, мужчина обвиняется во владении незарегистрированным арбалетом, также ему предъявлено обвинение в краже синего велосипеда.

"Обвиняемый, одетый в шлепанцы и спортивный костюм, имел несколько ран на голове, которые были залеплены пластырем", – говорится в публикации.

Также указывается, что в ходе судебного заседания Погожего освободили под залог в тысячу евро, а рассмотрение дела было отложено до января 2023 года.

Ранее ирландские СМИ сообщали, что украинские беженцы вредят туротрасли страны. В статье отмечалось, что в гостиницах графства Керри переселенцам с Украины выделили более 3,7 тысячи койко-мест, из-за чего возможности туристической сферы сократились на 40%.

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