Украинцы спровоцировали конфликт в Европе – СМИ

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Неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе, пишет New York Times.

В материале поясняется, что поскольку Европа автоматически предоставила украинцам вид на жительство и визы, то они находятся в первых рядах на получение жилья и услуг для беженцев. Так, нуждающиеся в убежище из других стран теснятся в переполненных центрах приема.

Авторы статьи отмечают, что некоторые немецкие лидеры опасаются, что чем больше кризис беженцев будет ощущаться в повседневной жизни, тем больше он будет подпитывать антимиграционную напряженность.

Ранее сообщалось, что жители Нидерландов попросили власти страны решить вопрос с живущими в местных семьях украинскими беженцами на период летних отпусков, чтобы не оставлять переселенцев в своих домах на время отсутствия.

До этого украинские мигранты пожаловались на тяжелые условия труда и несправедливое отношение работодателей и коллег в Польше.

Украинец, который работал на предприятии в польской Гливице, рассказал, что его соотечественники на днях устроили забастовку из-за того, что работодатель высчитывал с них деньги за обеденный перерыв.

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