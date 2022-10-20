Владелец ресторана в Париже, откуда выгнали украинок, рассказал о произошедшем конфликте

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Двух украинок выгнали из ресторана Cosy Montparnasse в Париже после того, как они несколько раз отказались сделать заказ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца заведения Алекса.

Мужчина пояснил, что мать и дочь пришли в ресторан 16 октября и попросили предоставить им столик с розеткой, чтобы зарядить телефоны. После этого они зашли в туалет и сели за свой столик. Алекс поведал, что официантка подходила к женщинам несколько раз и пыталась взять у них заказ, однако они отказывались и повторяли, что им нужно еще время на раздумья.

"Мы ждем еще какое-то время, 5 минут, может больше, я снова отправляю официантку за заказом. И тут они ей заявляют: "Мы украинки!" Официантка ответила: "Да, и что? Что вы будете пить?" Они были шокированы такой реакцией, что с ними обращаются, как со всеми, возможно, они этого не ожидали. Для нас все равно, какой национальности наши клиенты, – русские, украинцы или немцы", – поделился владелец ресторана.

После этого, продолжил Алекс, женщины встали, чтобы, вероятно, покинуть ресторан. Владельцу же заведения они указали на неприятный сервис. Мужчина же в ответ сказал, что женщины могли взять хотя бы кофе навынос, раз уже воспользовались туалетом и розеткой.

"Потом они начали объясняться со мной через Google-переводчик, говорить, что сделают нам "рекламу". Я сказал: "Достаточно, вы можете уходить". Мне это надоело. Я их проводил до двери, девушка через онлайн-переводчик мне заявила: "Мы украинки, и теперь мы вам сделаем отвратительную рекламу!" Я ответил: "Ааа, вы украинки, а я за Путина, так да здравствует Путин!" Они меня уже взбесили!" – сказал Алекс.

Владелец Cosy Montparnasse назвал неправдой обвинения женщин в том, что им отказали в обслуживании.

Ранее заммэра Парижа Жан-Люк Ромеро-Мишель опубликовал видео, на котором работник ресторана выгнал украинок. Он назвал произошедшее неприемлемым. Он также потребовал владельцев ресторана объяснить, что произошло, и понести ответственность.



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