Жители Нидерландов начали выселять из своих домов беженцев из Украины

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Жители Нидерландов попросили власти страны решить вопрос с живущими в местных семьях украинскими беженцами. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Уточняется, что на сегодняшний день у принимающих семей живут порядка 1,2 тысячи украинцев, однако на фоне сезона отпусков местные не хотят, чтобы те оставались в их домах одни. В связи с этим специализированные приюты готовятся к наплыву мигрантов.

В числе других причин, по которым беженцы не задерживаются в частных домах, – конфликты с местными жителями и отсутствие достаточной поддержки со стороны государств ЕС. Так, многим европейцам пришлось увеличить свои расходы, чтобы обеспечить всем необходимым украинцев, которых они принимают у себя.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в страну могут быть высланы в Руанду. При этом он назвал такой вариант развития событий крайне маловероятным.

В начале мая в ООН заявили, что с начала российской спецоперации с территории Украины в соседние государства выехали более 5,5 миллиона беженцев. Большинство оказались в странах Европы. Тогда эксперты отмечали, что это серьезный вызов для принимающей стороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

