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Британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в Великобританию могут быть высланы в Руанду, сообщает газета Guardian.

"Мы выдаем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально..., я боюсь, что ответ будет таким: да, теоретически это может произойти", – заявил Джонсон, отвечая на вопрос, будут ли депортированы в Руанду украинцы, прибывшие в Британию нелегальным способом.

Он добавил, что считает такой вариант развития событий очень маловероятным.

В начале мая в ООН заявили, что с начала спецоперации с Украины в соседние государства выехали более 5,5 миллиона беженцев. Большинство оказались в странах Европы. Тогда эксперты отмечали, что это серьезный вызов для принимающей стороны.

В свою очередь, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что рост количества мигрантов из Северной Африки в страны Евросоюза может ухудшить положение украинских беженцев.

По его словам, уже сейчас Европа меньше заботится о беженцах с Украины, чем три месяца назад. Он отметил, что от людей регулярно поступают жалобы о том, что они живут не в тех условиях, их не так кормят, им сокращаются пособия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

