Украинка устроила скандал в берлинском кафе "Россия"

В Берлине две украинки поругались из-за ресторана с названием "Россия". Одна из них ворвалась внутрь и пыталась пристыдить хозяйку. Владелица, тоже гражданка Незалежной, ответила, что работает здесь много лет и ради неадекватных прохожих ничего менять не будет.

Ситуация с беженцами в Европе становится все более непростой. Как отмечают граждане стран, оказывающих помощь, приезжие ведут себя совсем не как гости – требуют бесплатную еду, парковку и проезд. Особенно стали наглеть после того, как власти начали отменять льготы. Например, Польша с 1 июля больше не будет выплачивать пособия трудоспособным беженцам, а Болгария выселяет украинцев из курортных отелей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.