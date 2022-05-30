Польша не получила помощи от Евросоюза для украинских беженцев – МВД

Польша до сих пор не получила помощи от Евросоюза для украинских беженцев. Об этом заявили в польском МВД.

ЕС должен был передать Варшаве почти 145 миллионов евро. В ведомстве считают, что финансирование должно исчисляться миллиардами, но даже выделенные деньги до Польши не дошли. А тех средств, которые Брюссель выделяет из фондов миграции, не хватает.

По данным польской пограничной охраны, с 24 февраля в страну прибыли уже более 3,5 миллиона беженцев с Украины. Ранее финансовую помощь у Евросоюза запрашивали также Германия, Венгрия и Чехия.

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