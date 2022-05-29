Как "Реал" обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов УЕФА

Испанский "Реал Мадрид" в финале Лиги чемпионов УЕФА с минимальным счетом одолел английский "Ливерпуль" и в 14-й раз в своей истории стал победителем турнира. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел решающий матч за кубок и почему происходящее за пределами стадиона "Стад де Франс" едва не затмило события внутри него.



Нынешний финал Лиги чемпионов обещал быть максимально захватывающим. Во-первых, в решающей схватке за титул сошлись "Реал" и "Ливерпуль", игравшие друг против друга всего четыре года назад и выдавшие тогда невероятно драматичную развязку, которую хотели бы повторить мадридцы и за которую могли бы поквитаться мерсисайдцы.

Во-вторых, путь этих команд к финалу (особенно испанского клуба) был настолько фееричным, что каждая из их встреч в плей-офф метила на попадание в футбольный учебник истории. "Реал" в первом раунде на тоненького прошел ПСЖ, затем показал эталонную драму в противостоянии с "Челси", а под конец каким-то чудом провернул то же самое с "Манчестер Сити". Что до "Ливерпуля", то он был чуть более предсказуемым, но все же запомнился яркими битвами с "Интером", "Бенфикой" и "Вильярреалом".

Конечно, хотелось бы увидеть суперпоединок "Ливерпуля" и "Реала" в Санкт-Петербурге, где финал Лиги чемпионов должен был пройти изначально, но Россию лишили этого матча и перенесла игру в Париж. Как показала практика, столица Франции оказалась лучшим из возможных вариантов. Благодаря "великолепной и слаженной" работе организаторов турнира, по данным испанской газеты Marca, на матч смогли попасть около 15 тысяч болельщиков без билетов, а начало игры для не успевающих на стадион (или в бар) фанатов перенесли на целых 35 минут. Это не считая того, что Париж на день превратился в огромный арт-объект из пивных банок и пластиковых стаканов, а всех желающих рядом с ареной "Стад де Франс" доводили до нужной кондиции слезоточивым газом.



Начало матча явно проигрывало столь насыщенной жизни вне стадиона. Первые 15 минут команды вяло катали мяч в середине поля, "Ливерпуль" в большей степени контролировал игру, но лишь по истечении трети тайма создал действительно опасный момент у ворот "Реала".



Тьяго Алькантара из центральной зоны отдал диагональную передачу на правый фланг, Джордан Хендерсон откликнулся и оставил мяч Тренту Александру-Арнольду, а Мохаммед Салах после прострела англичанина с близкого расстояния попытался поразить ближний угол. Но голкипер мадридцев Тибо Куртуа моментально сложился и спас команду.

Спустя пару минут египетский нападающий получил еще один шанс, но на этот раз вратарь "Реала" без особых проблем справился с ударом. На 21-й минуте Куртуа пришлось изрядно постараться: Садио Мане пробил с линии штрафной, вратарь пальцами достал мяч и перевел его в штангу.



"Реал" же за первый тайм организовал всего один эпизод, но и он мог стать голевым. На 43-й минуте Давид Алаба сделал длинный заброс с центра поля в штрафную, Карим Бензема оказался с мячом прямо перед воротами Алиссона, накрутил Эндрю Робертсона и неудачно катнул снаряд в сторону Ибраимы Конате.

Казалось, что момент заигран, но голкипер и защитник не разобрались друг с другом, Федерико Вальверде воспользовался этой оплошностью, отдал передачу на Бензема, а тот отправил мяч в сетку. Однако главный арбитр встречи Клеман Тюрпен провел обсуждение со своими ассистентами и отменил гол, так как французский нападающий находился в положении вне игры.

После перерыва "Ливерпуль" продолжил давить и создавать опасные ситуации у ворот мадридцев. Подопечные Юргена Клоппа утюжили оборону "Реала", тогда как команда Карло Анчелотти терпеливо ждала своего шанса и преуспела в этом. На 59-й минуте игроки "Ливерпуля" допустили ошибку в центре поля и футболисты испанского клуба тут же раскатали контратаку. Вальверде ускорился по правому флангу, перевел мяч на дальнюю штангу, а оказавшийся в одиночестве Винисиус с нескольких метров расстрелял ворота Алиссона.

"Ливерпуль" с удвоенной силой понесся вперед. На 64-й минуте Салах прошел по правой бровке, сместился в центр и пробил в дальний угол. Но и здесь Куртуа в красивом прыжке потащил удар египтянина. На 69-й минуте голкипер вновь выиграл дуэль против нападающего англичан, вовремя закрыв ближний угол.



Последние десять минут выдались чудовищно напряженными для обеих команд. Сначала едва не забил "Ливерпуль" после удара Салаха и рикошета от ноги Диогу Жоты. Затем египтянин в борьбе с Ферланом Менди вбежал в штрафную и с пяти-шести метров нанес мощный удар, но Куртуа в этот вечер был выше всяких похвал и в очередной раз уберег команду от верного гола.



В добавленное время уже "Реал" мог удвоить счет. Винисиус и Бензема, а потом и Эдуарду Камавинга не использовали свои возможности увеличить преимущество. Впрочем, благодаря бесподобной игре Куртуа одного гола хватило для того, чтобы "Реал" в 14-й раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов.

Для Юргена Клоппа этот финал ЛЧ стал уже третьим проигранным в его карьере. Да и в целом этот сезон для "Ливерпуля" выдался весьма противоречивым. Мерсисайдцы могли оформить так называемый квадрупл, то есть выиграть за сезон четыре ключевых турнира: Кубок страны, Кубок английской лиги, АПЛ и Лигу чемпионов.



Однако по итогу "Ливерпулю" пришлось "довольствоваться" лишь первыми двумя титулами, упустив Премьер-лигу в борьбе с "Манчестер Сити", а кубок ЛЧ – в битве с "Реалом", который нанес за матч всего один исторический удар в створ. Зато у мадридцев этот сезон получился лучше не придумаешь: победа в Ла Лиге с гигантским отрывом от "Барселоны" и теперь – успех в Лиге чемпионов.

Для Карло Анчелотти этот титул в самом престижном европейском клубном турнире и вовсе уникален. Итальянский специалист стал первым в истории тренером с четырьмя победами в ЛЧ в качестве главного тренера: дважды с "Миланом" и еще два раза – с "Реалом". Таким образом, Анчелотти опередил по количеству побед в Лиге чемпионов Зинедина Зидана и Боба Пэйсли. Проиграл Карло будучи тренером лишь один финал – легендарный матч "Ливерпуля" и "Милана" в 2005 году.

Спустя два года итальянец поквитался с мерсисайдцами за тот досадный поединок, ставший впоследствии эталонным камбэком. Вчера Анчелотти так же образцово закрыл гештальт, снова доказав свою состоятельность в матче с "Ливерпулем". Судя по всему, теперь настало время Клоппа приобрести сноровку и сделать то же самое – уже с "Реалом".