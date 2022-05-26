Как итальянский клуб "Рома" стал первым победителем Лиги конференций УЕФА

Итальянский клуб "Рома" одолел голландский "Фейеноорд" в финале Лиги конференций УЕФА и стал первым победителем этого турнира. Единственный гол в матче забил Николо Дзаньоло. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как римляне взяли первый за шестьдесят лет международный трофей, а Жозе Моуринью в очередной раз вписал свое имя в историю.



Фото: AP Photo/Thanassis Stavraki

Вот и подошел к концу первый розыгрыш Лиги конференций. УЕФА долго вынашивала и готовилась к проведению, но все-таки он состоялся. Конечно, статус "третьего после Лиги чемпионов" все это время играл скорее в минус, нежели в плюс. Однако на деле турнир вышел не таким грустным, каким казался поначалу.

Спасибо ЛК стоит сказать как минимум за матч "Буде-Глимт" – "Рома", в котором малознакомый широкому зрителю норвежский клуб хлопнул будущего победителя со счетом 6:1. Были и другие веселые игры: 4:4 в матче ПСВ и "Копенгагена", 2:5 в игре "Партизана" и "Фейеноорда" или 3:2 в поединке "Фейеноорда" и "Марселя".

В остальном Лига конференций оказалась несильно скучнее, чем прошедшая Лига Европы. Если сравнивать финалы этих двух турниров, то вывеска "Рейнджерс" – "Айнтрахт" даже проигрывала противостоянию "Ромы" и "Фейеноорда". То же самое можно сказать и о содержании, качестве игры и накале страстей, которых в Тиране было не меньше, чем за неделю до этого в Севилье.

Первый по-настоящему серьезный момент римляне создали на 24-й минуте. Лоренцо Пеллегрини внешней стороной стопы вырезал передачу на Николо Дзаньоло, но последний не успел замкнуть этот пас.



Однако уже на 31-й минуте итальянский полузащитник добился своего. После длинного заброса от Джанлуки Манчини 22-летний футболист красиво принял мяч в штрафной и в одно касание переиграл голкипера "Фейеноорда" Юстина Бейло.



Голландцы до перерыва создали всего один действительно опасный эпизод: Тайрелл Маласия подал в штрафную, но Руй Патрисиу вовремя вышел из ворот и прервал потенциально голевую передачу. В начале второго тайма "Фейеноорд" оказался максимально близок к тому, чтобы отыграть пропущенный гол.



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Футболисты клуба из Роттердама разыграли угловой, Гернот Траунер получил мяч в штрафной и с ходу пробил – снаряд угодил в штангу. Арендованный у "Спартака" Гус Тиль попытался сыграть на добивании, но голкипер "Ромы" парировал этот выстрел.

На 50-й минуте "Фейеноорд" создал еще один фантастический момент. Луис Синистерра на правом фланге убежал к лицевой линии, отпасовал на Фредрика Аурснеса, а норвежец красиво отдал передачу пяткой под удар Маласии. Пятый номер с разбега мощно зарядил в угол, но Патрисиу в феноменальном прыжке спас команду. Постепенно "Рома" выровнял игру и сам начал активнее действовать впереди.

На 73-й минуте уже римляне получили шанс удвоить счет. После розыгрыша углового вышедший на замену Жордан Верету пробил, но Бейло успел сложиться и разрядил ситуацию. Как "Фейеноорд" ни пытался в оставшиеся минуты сравнять счет, ничего у голландцев так и не получилось.



В итоге единственный гол Дзаньоло позволил "Роме" стать первым в истории победителем Лиги конференций. Для римлян этот европейский трофей также стал первым после Кубка ярмарок в 1961 году.



Если учитывать тот факт, что УЕФА не признает этот турнир в качестве официального, то это и вовсе первая победа "Ромы" в международном первенстве среди клубов. При этом последний раз в Европе команда из Италии побеждала 12 лет назад. Тогда в Лиге чемпионов победил "Интер", который тоже возглавлял Жозе Моуринью.

Кроме того, португальский тренер стал первым специалистом в истории, который выиграл все три ныне существующих еврокубка – Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Накануне финала в Тиране Моуринью сказал: "История про "особенного" – это из прошлого. Тогда было еще начало моей карьеры. Когда становишься старше и стабильнее, то больше думаешь о других и меньше – о себе". Но теперь он по праву может называть себя "особенным". Пусть сам тренер уже так и не считает.