Чем завершился сезон в Российской Премьер-лиге

21 мая состоялись матчи 30-го тура Российской Премьер-лиги и официально подошел к концу сезон 2021/2022. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о главных итогах этого чемпионата.



Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

Четвертое подряд чемпионство "Зенита"

Пожалуй, самым предсказуемым результатом прошедшего сезона стало итоговое место петербургского "Зенита". Как ни пытались навязать борьбу в гонке за титул "Динамо", ЦСКА, "Краснодар", "Локомотив" и другие команды, но из этого так ничего и не вышло. В итоге четвертый раз подряд подопечные Сергея Семака выиграли чемпионат России, причем снова сделали это досрочно. Для сине-бело-голубых главный трофей страны покорился в девятый раз (если считать победу в чемпионате СССР 1984 году).

Вообще, как бы вы ни относились к этому факту, "Зенит" – лучший клуб России не только сейчас, но и еще как минимум в ближайшие два-три года. У команды Сергея Семака нет достойных соперников внутри чемпионата – ни один из них не способен противостоять клубу с берегов Невы на длительной дистанции. И если какие-либо внешние факторы кардинальным образом не изменят положение дел внутри команды, то "Зенит" продолжит брать трофеи и к своему столетию в 2025 году добьется желаемой второй звездочки.

Первое серебро "Сочи"

А вот что точно оказалось большой неожиданностью, так это серебряные медали "Сочи". Клуб из Краснодарского края появился всего четыре года назад на базе петербургского "Динамо", но за это сравнительно небольшое время проделал гигантский путь. В сезоне 2018/19 "Сочи" только-только заявился в Футбольную национальную лигу, с ходу занял второе место и вышел в РПЛ, а в сезоне 2021/2022 выиграл серебро уже Премьер-лиги, разгромив в последнем туре прямого конкурента – московское "Динамо".

Конечно, всех этих успехов не было бы без помощи предпринимателя Борис Ротенберга, ставшего владельцем "Сочи", и договоренностей с "Зенитом", из которого в стан южан перед стартом дебютного сезона в Премьер-лиге пришли сразу девять футболистов. Но сейчас "Сочи" – обособленный организм, который живет собственной жизнью. В этом сезоне команда отлично поработала на трансферном рынке, подписав Родригао, Викторьена Ангбана и Матео Кассьерру. Последний и вовсе стал одним из лучших бомбардиров прошедшего чемпионата. Так что серебро "Сочи" абсолютно заслуженно.

Бронза "Динамо"

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Московское "Динамо" долгое время называли главным соперником "Зенита" в чемпионской гонке. И где-то до 25-го тура это действительно было так. Сандро Шварц построил привлекательную команду из молодых футболистов, которая показывала красивый футбол и при этом оказалась способна добиваться результата. А Константин Тюкавин и Арсен Захарян стали не только новыми доморощенными звездами столичной команды, но и впоследствии были вызваны в сборную России. Однако выстоять против "Зенита", как уже было упомянуто выше, у "Динамо" не получилось.

С одной стороны, потому что не хватило сил для борьбы с таким сильным соперником, с другой – потому что клуб сосредоточился на Кубке России, дойдя до финальной стадии и надеясь на успех в этом турнире. Но даже с учетом последнего фактора концовка сезона у бело-голубых вышла кошмарной. В пяти заключительных турах "Динамо" набрало всего одно очко, а решающий матч с "Сочи" проиграло со счетом 1:5. В результате команде Сандро Шварца, которая шла второй добрую половину чемпионата, пришлось уступить свое место южанам и довольствоваться бронзовыми медалями.

Десятое место "Спартака"

Впрочем, если "Динамо" в погоне за Кубком России лишилось своего серебра, то соперник бело-голубых по финалу "Спартак" проиграл на финише сезона битву за девятое место "Ростову", уступив в матче 30-го тура "Химкам". Таким образом, красно-белые повторили свой худший результат за всю историю выступления в Российской Премьер-лиги. Последний раз десятое место "Спартак" занимал в 2003 году, то есть 19 лет назад.

Если говорить серьезно, то красно-белые провалили этот чемпионат России от начала и до конца. Под руководством Руя Витории клуб с первых же матчей занял середину таблицы и продолжал там оставаться и после прихода Паоло Ваноли в качестве нового главного тренера. По итогу единственным светлым пятном стала кампания "Спартака" в Лиге Европы, где московский клуб сумел выйти с первого места в группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией". Однако в плей-офф ЛЕ красно-белые так и не сыграли из-за исключения их из турнира по решению ФИФА и УЕФА.

Вылет "Рубина"

Фото: Роман Кручинин/РИА Новости

Главным же антигероем прошедшего чемпионата стал "Рубин" во главе с Леонидом Слуцким. Казанцы вместе со "Спартаком" с самого начала сезона заняли середину турнирной таблицы и на протяжении всего первого круга героически обороняли ее от нападок других команд. Однако, если красно-белые по итогу своих позиций не сдали (ну или сдали, но не сильно), то "Рубин" под конец посыпался окончательно.

Главной проблемой очевидно стал массовый отток ключевых для клуба легионеров. Так, команду покинули Хвича Кварацхелия, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович и Сильвие Бегич. Все это суммарно привело к тому, что перед заключительным матчем сезона расположился на 14-й строчке, а судьба прописки в высшем дивизионе решалась с непосредственным конкурентом – "Уфой". Свой последний шанс "Рубин" не использовал и впервые в истории вылетел в Футбольную национальную лигу. Но во всем нужно искать плюсы – теперь казанцев ждет дерби с нижнекамским "Нефтехимиком".