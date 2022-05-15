Как прошло московское дерби "Локомотива" и "Динамо"

"Локомотив" сыграл вничью с "Динамо" в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошло последнее столичное дерби чемпионата.
За тур до конца очередного сезона в Российской Премьер-лиге (РПЛ) почти не осталось каких-либо интриг. "Локомотив" против "Динамо", "Спартак" против "Зенита", "Краснодар" против ЦСКА – в прошлые годы эти матчи могли кардинально перевернуть ситуацию в верхней части турнирной таблицы, а вместе с этим решить судьбу путевок в еврокубки.
Кто-то лишился бы Лиги чемпионов, кто-то влетел бы в последний вагон Лиги Европы, а кому-то пришлось бы искать счастья уже в следующем году. Но, оставшись без еврокубков, смысл в борьбе за любое место, кроме первого, для топ-клубов бесследно пропал. "Зенит" – чемпион, а дальше уже без разницы. Вторая, третья, да хоть десятая строчка – кому до этого есть дело?
Так что в последнем столичном дерби сезона не было особых нервов. Возможно, поэтому матч вышел таким открытым, результативным и немного сумбурным. В начале игры вратари команд – Маринато Гилерме и Антон Шунин – передавали приветы друг другу. На шестой минуте едва не привез голкипер "Динамо", выбив аккурат на Франсуа Камано, который не сумел воспользоваться этой ошибкой.
На девятой минуте голевую атаку сам себе организовал Гилерме – вышло куда "удачнее". Мяч подхватил экс-железнодорожник Федор Смолов и в пару мгновений отправил снаряд в дальний угол. Спустя пять минут 40-й номер "Динамо" мог сделать дубль – немного не хватило везения и точности после прострела с левого фланга.
Несмотря на то, что бело-голубые давили и создали еще несколько неплохих моментов, "Локомотив" неожиданно сравнял счет. На 28-й минуте хозяева реализовали угловой: Наир Тикнизян подал со стандарта, а Тин Едвай выпрыгнул и мощным ударом головой послал мяч в ворота. Тут же красно-зеленые получили возможность выйти вперед. Тикнизян с левого края штрафной выдал пас в центр, но Камано не подстроился под мяч и пробил мимо.
Спустя несколько минут гости увеличили разрыв в счете. Едвай в штрафной сфолил на Смолове, арбитр назначил пенальти, который точно исполнил Даниил Фомин.
Однако после перерыва "Локомотив" взял себя в руки и наконец-то начал создавать опасные моменты. На 65-й минуте эти старания помогли отыграть один мяч. Джирано Керк на правом фланге в центре поля вырезал передачу на Яна Кухту, чех убежал один на один и без труда переиграл Шунина. На 72-й минуте "Локо" и вовсе сравнял счет.
Железнодорожники вторым темпом дожали оборону "Динамо", Вильсон Изидор после заброса в штрафную попытался перевести мяч в центр, Кухта неудачно нанес удар, но на добивании оказался Керк, который и закатил снаряд в ворота. Впрочем, и это было еще не все. За несколько минут до конца матча гости могли вырвать победу.
На 87-й минуте "Локомотив" снова ошибся в обороне, мяч оказался у Константина Тюкавина, тот вывел Захаряна на роскошную позицию, но удар у Арсена вышел слабым, и Гилерме с легкостью его перехватил. Минутой позднее с правого края штрафной мощно пробил Ярослав Гладышев – к счастью для железнодорожников, мяч пролетел рядом со штангой.
В компенсированное время уже красно-зеленые имели шанс добыть три очка. Кухта после великолепной передачи ворвался в штрафную, но пробил точно в Шунина. В итоге команды сыграли вничью. "Локомотив" перед последним туром остался на шестой строчке в таблице РПЛ, "Динамо" сохранило второе место, а болельщики увидели, каким веселым иногда бывает футбол в ситуации, когда командам нечего терять.