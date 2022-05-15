Как прошло московское дерби "Локомотива" и "Динамо"

"Локомотив" сыграл вничью с "Динамо" в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошло последнее столичное дерби чемпионата.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

За тур до конца очередного сезона в Российской Премьер-лиге (РПЛ) почти не осталось каких-либо интриг. "Локомотив" против "Динамо", "Спартак" против "Зенита", "Краснодар" против ЦСКА – в прошлые годы эти матчи могли кардинально перевернуть ситуацию в верхней части турнирной таблицы, а вместе с этим решить судьбу путевок в еврокубки.

Кто-то лишился бы Лиги чемпионов, кто-то влетел бы в последний вагон Лиги Европы, а кому-то пришлось бы искать счастья уже в следующем году. Но, оставшись без еврокубков, смысл в борьбе за любое место, кроме первого, для топ-клубов бесследно пропал. "Зенит" – чемпион, а дальше уже без разницы. Вторая, третья, да хоть десятая строчка – кому до этого есть дело?

Так что в последнем столичном дерби сезона не было особых нервов. Возможно, поэтому матч вышел таким открытым, результативным и немного сумбурным. В начале игры вратари команд – Маринато Гилерме и Антон Шунин – передавали приветы друг другу. На шестой минуте едва не привез голкипер "Динамо", выбив аккурат на Франсуа Камано, который не сумел воспользоваться этой ошибкой.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

На девятой минуте голевую атаку сам себе организовал Гилерме – вышло куда "удачнее". Мяч подхватил экс-железнодорожник Федор Смолов и в пару мгновений отправил снаряд в дальний угол. Спустя пять минут 40-й номер "Динамо" мог сделать дубль – немного не хватило везения и точности после прострела с левого фланга.

Несмотря на то, что бело-голубые давили и создали еще несколько неплохих моментов, "Локомотив" неожиданно сравнял счет. На 28-й минуте хозяева реализовали угловой: Наир Тикнизян подал со стандарта, а Тин Едвай выпрыгнул и мощным ударом головой послал мяч в ворота. Тут же красно-зеленые получили возможность выйти вперед. Тикнизян с левого края штрафной выдал пас в центр, но Камано не подстроился под мяч и пробил мимо.



Затем уже использовали свой шанс и повели динамовцы. На 33-й минуте Арсен Захарян пробил из-за пределов штрафной и по фантастически красивой дуге зарядил мяч в сетку.



Спустя несколько минут гости увеличили разрыв в счете. Едвай в штрафной сфолил на Смолове, арбитр назначил пенальти, который точно исполнил Даниил Фомин.

Однако после перерыва "Локомотив" взял себя в руки и наконец-то начал создавать опасные моменты. На 65-й минуте эти старания помогли отыграть один мяч. Джирано Керк на правом фланге в центре поля вырезал передачу на Яна Кухту, чех убежал один на один и без труда переиграл Шунина. На 72-й минуте "Локо" и вовсе сравнял счет.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Железнодорожники вторым темпом дожали оборону "Динамо", Вильсон Изидор после заброса в штрафную попытался перевести мяч в центр, Кухта неудачно нанес удар, но на добивании оказался Керк, который и закатил снаряд в ворота. Впрочем, и это было еще не все. За несколько минут до конца матча гости могли вырвать победу.

На 87-й минуте "Локомотив" снова ошибся в обороне, мяч оказался у Константина Тюкавина, тот вывел Захаряна на роскошную позицию, но удар у Арсена вышел слабым, и Гилерме с легкостью его перехватил. Минутой позднее с правого края штрафной мощно пробил Ярослав Гладышев – к счастью для железнодорожников, мяч пролетел рядом со штангой.

В компенсированное время уже красно-зеленые имели шанс добыть три очка. Кухта после великолепной передачи ворвался в штрафную, но пробил точно в Шунина. В итоге команды сыграли вничью. "Локомотив" перед последним туром остался на шестой строчке в таблице РПЛ, "Динамо" сохранило второе место, а болельщики увидели, каким веселым иногда бывает футбол в ситуации, когда командам нечего терять.