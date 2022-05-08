Как прошел турнир UFC 274

В ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (штат Аризона) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 274. В главном бою Чарльз Оливейра досрочно победил Джастина Гэтжи, однако лишился пояса в легком весе. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этих и других ключевых результатах турнира.



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Майкл Чендлер – Тони Фергюсон

Еще несколько лет назад Тони Фергюсон был едва ли не самым устрашающим бойцом легкого дивизиона UFC. Эль Кукуй крушил соперников одного за одним, а его окровавленное лицо с безумной улыбкой в поединке против Энтони Петтиса стало такой же визитной карточкой промоушена, как и вальяжная походка Конора Макгрегора или прыжок из октагона Хабиба Нурмагомедова.

С последним, к слову, Фергюсон мог подраться аж пять раз, но поединку Орла и Эль Кукуя так и не суждено было состояться. Началась пандемия, Хабиб отказался от боя, а его место занял Джастин Гэтжи, который Фергюсона неожиданно победил, причем досрочно. После этого карьера Тони начала идти под откос. Американец потерпел два поражения кряду: сначала от Чарльза Оливейры, затем от Бенеила Дариуша.

Бой против экс-чемпиона Bellator и бывшего претендента на титул UFC в легком весе Майкла Чендлера должен был определить будущее Тони в промоушене. Результат поединка показал, что оно у Фергюсона теперь достаточно туманно. В первом раунде Эль Кукуй был чрезвычайно хорош – на второй минуте он даже отправил Чендлера в нокдаун.

Тем не менее Майк выстоял и спустя некоторое время провел блестящий тейкдаун. В партере Фергюсон понес определенный урон и немного выдохся, но второй раунд стал абсолютной неожиданностью. Около 15 секунд бойцы кружили друг напротив друга, затем Чендлер решил пробить фронт-кик в голову – и отправил Фергюсона в глубокий нокаут.

Роуз Намаюнас – Карла Эспарза

В втором главном бою сошлись две старые знакомые – Роуз Намаюнас и Карла Эспарза. Их дебютная встреча, на которой разыгрывался самый первый в истории пояс UFC в женском минимальном весе, состоялась еще в декабре 2014 года. Тогда сильнее оказалась Эспарза.

Однако сохраняла Карла пояс совсем недолго – уже в марте 2015 года она проиграла нокаутом польской спортсменке Йоанне Енджейчик. Дальше карьера Эспарзы развивалась ни шатко ни валко — американка чередовала победы и поражения, всякий раз останавливаясь в нескольких шагах от титула. Наконец она получила шанс опять побороться за пояс.



Фото: AP Photo/Jeffrey McWhorter

Намаюнас же за это время успела завоевать и защитить звание чемпионки (в боях все с той же Енджейчик), лишиться его в поединке с Жессикой Андради, а затем вновь вернуть титул и снова его отстоять – в противостоянии с Чжан Вэйли. Последняя до встречи с Намаюнас шла на серии из 21 победы кряду. Реванш между американкой литовского происхождения и Карлой Эспарзой вышел явно не таким ярким, как первый бой.

Большую часть поединка спортсменки осторожничали и держали дистанцию. Противостояние вышло почти равным, но Эспарза действовала немного увереннее и настойчивее. Двое из трех судей посчитали, что этого достаточно для победы, и раздельным решением Карла вернула себе пояс – спустя семь с половиной лет.

Чарльз Оливейра –Джастин Гэтжи

К большому сожалению фанатов смешанных единоборств, результат главного боя UFC 274 заспойлерили за день до его начала. Дело в том, что чемпион легкого веса Чарльз Оливейра в этот самый легкий вес не уложился. Во время процедуры взвешивания бразилец оказался на 200 граммов тяжелее нужных показателей. ​​Оливейре дали дополнительный час, но и после этого ничего не изменилось.

Таким образом, Чарльз официально утратил чемпионский титул, что стало прецедентом в UFC – раньше никто в промоушене не терял пояс, провалив взвешивание. Для самого же Оливейры подобный эпизод стал уже не первым – до этого бразильский боец не укладывался в вес целых пять раз.



Фото: AP Photo/Corey Sipkin

Впрочем, на мотивации Чарльза это нисколько не сказалось. Оливейра по традиции провалил начало поединка (пару раз даже пришлось применять приемы в духе доктора Босконовича из Tekken), получил жесточайшее рассечение, но спустя полраунда вошел в привычный раж и сумел отправить Гэтжи в нокдаун. Большего Оливейре было и не нужно.

Бразилец будто кобра молниеносно бросился за спину своему сопернику, обвил его руками и ногами и почти вышел на удушающий. Джастина хватило ненадолго – он предпринял несколько попыток вырваться из объятий Оливейры, но Чарльз все-таки смог закрыть замок и заставил Гэтжи постучать.

Теперь бразильскому бойцу нужна еще одна победа, чтобы вернуть пояс. Соперником Оливейры в следующем поединке с большой долей вероятности станет третий номер легкого дивизиона Ислам Махачев. Россиянин уже поздравил Чарльза с победой и написал в соцсетях: "Увидимся в Абу-Даби в бою за вакантный титул".

Сам же Оливейра высказал желание подраться с Конором Макгрегором. Однако будет ли пытаться президент UFC Дана Уайт организовать бой с ирландцем и имеет ли этот поединок какой-то смысл не только для Оливейры, но и для всего промоушена, – большой вопрос. В любом случае выбирать соперников после упущенного из-за проваленного веса титула будет явно уже не бразилец.