Как "Ливерпуль" обыграл "Вильярреал" и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

Английский "Ливерпуль" одолел испанский "Вильярреал" в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов УЕФА и вышел в заключительную стадию турнира. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу мерсисайдцев. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как "Вильярреал" заставил "Ливерпуль" показать свой лучший футбол.



Фото: AP Photo/Jose Breton

Первый полуфинальный матч "Ливерпуля" и "Вильярреала" в Англии, казалось, расставил все точки над "i". Мерсисайдцы уверенно обыграли испанскую команду, забив два безответных мяча. Нельзя сказать, что команда Юргена Клоппа абсолютно доминировала, но ключевое – она не дала создать "Вильярреалу" ни единого опасного момента и показала, что для прохода в финал "желтой субмарине" понадобится настоящее чудо.

Тем не менее тренер испанской команды Унаи Эмери не был бы собой, если бы не придумал, как максимально усложнить задачу для "Ливерпуля" в ответной игре. Общая стратегия была понятна: забить быстрый гол, заставить красных нервничать, удвоить счет и дальше ждать своего шанса, чтобы дожать соперника.

Удивительно, но план "Вильярреала" в первом тайме сработал как по часам. Хозяева открыли счет уже на третьей минуте встречи после великолепной контратаки. Первис Эступиньян навесил с левого фланга, Этьен Капу красиво скинул мяч в центр, а Булайе Диа переправил снаряд в ворота.

На 37-й минуте испанцы могли забивать второй. Садио Мане ошибся, отдав мяч сопернику, Жерар Морено вырезал пас на Джовани Ло Чельсо, а аргентинец влетел в штрафную и столкнулся с голкипером "Ливерпуля" Алиссоном Беккером. Судья посчитал, что нарушения в этом моменте не было, и не стал назначать пенальти.



Но для "Вильярреала" это было и неважно, потому что через несколько минут футболисты все-таки добились своего. Капу после длинного заброса с другой половины поля зацепился за мяч и влетел в штрафную "Ливерпуля", навесил в центр, а Франсис Коклен выпрыгнул и головой вколотил снаряд в сетку.



"Вильярреал" до перерыва был неотразим: настолько удачно все шло, что в какой-то момент начало складываться ощущение, что у команды Унаи Эмери действительно все получится. Нужно было только продолжать в том же духе и четко следовать уже наполовину сработавшему плану.

Однако здесь-то "Вильярреал" и не сдюжил. Во втором тайме "Ливерпуль" наконец прибавил и заиграл в полную силу. Моменты у ворот хозяев поля постепенно привели к нужному результату. При этом футболисты испанской команды как будто сами испугались возможного успеха и начали сыпаться. На 62-й минуте Мохаммед Салах выдал передачу в штрафную на Фабиньо, тот пробил в ближний угол, и Херонимо Рульи пропустил этот удар между ног. Через еще пять минут "Ливерпуль" сравнял счет и окончательно похоронил надежды "Вильярреала". Трент Александер-Арнольд забросил на дальнюю штангу, Луис Диас вылетел и головой послал мяч мимо голкипера.



Фото: AP Photo/Jose Breton

На 74-й минуте Мане забил третий гол. "Вильярреал" провалился в обороне, позволив Садио улететь один в один едва ли не с середины поля, Рульи выбежал из штрафной, но только усугубил ситуацию, позволив сенегальцу обвести себя вокруг пальца и отправить мяч в сетку.

Под конец матча "Вильярреал" еще и остался вдесятером. Автор двух результативных передач Капу за грубый фол получил вторую желтую карточку и был удален с поля. По итогу команда Унаи Эмери проиграла, проведя блистательный первый тайм и настолько же кошмарный второй. Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп все-таки сумел найти способы перевернуть игру, проведя грамотную работу со своими футболистами в перерыве.



Тем не менее кампания Эмери в нынешней Лиге чемпионов достойна аплодисментов. Успех "Вильярреала" уже вошел в историю турнира, независимо от результата полуфинальной игры. Испанский специалист в очередной раз доказал свои высочайшие тренерские навыки.



Что касается "Ливерпуля", то для английского клуба и Юргена Клоппа у руля этой команды нынешний финал станет уже третьим по счету за пять лет. В 2018-м мерсисайдцы драматично проиграли мадридскому "Реалу", а год спустя не без труда обыграли лондонский "Тоттенхэм". Кто станет соперником "Ливерпуля" в этот раз – "Манчестер Сити" или "Реал" – мы увидим уже сегодня вечером.