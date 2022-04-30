Как московский ЦСКА второй раз в истории выиграл Кубок Гагарина

Московский ЦСКА обыграл магнитогорский "Металлург" и стал обладателем Кубка Гагарина. В седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армейцы победили со счетом 4:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как ЦСКА во второй раз в истории стал триумфатором этого турнира.



ЦСКА и "Металлург" уже встречались в финале плей-офф КХЛ. В 2016 году армейцы впервые вышли в решающую стадию Кубка Гагарина, но дебют для красно-синих оказался неудачным. Тогда магнитогорцы на протяжении всей финальной серии шли нос к носу с армейцами и в последнем – седьмом – матче обыграли ЦСКА в стенах их родного спорткомплекса имени Всеволода Боброва.

Так что, наверное, есть некий символизм, что спустя шесть лет противостояние ЦСКА – "Металлург" также разрешилось на гостевой для победителя территории. Но на этот раз триумфаторами в финальной дуэли стали армейцы.

Вообще у ЦСКА и "Металлурга" (почти как и всегда) были разные по уровню сопротивления пути к финалу Кубка Гагарина. Армейцы как обычно с легкостью прошли первые два раунда, за восемь матчей разобравшись с ярославским "Локомотивом" и московским "Динамо".

Лишь в финале Западной конференции ставшее привычным армейское дерби против петербургского СКА подарило небольшую интригу, продлившись аж семь встреч. Однако, как и в трех сезонах до этого (если не считать розыгрыш 2019/2020, который был прерван из-за пандемии), ЦСКА вышел из этого дерби победителем.



"Металлург", напротив, не выиграл всухую ни одну из серий на пути к Кубку. В стартовом раунде против казахстанского "Барыса" магнитогорцы уступили в первой же игре. После этого команда Ильи Воробьева, конечно, выиграла четыре матча и прошла дальше, но сразу же попала на омско-балашихинский "Авангард", который заставил "Металлург" изрядно поднапрячься. Особенно страшно выглядела ситуация после 1:8 и 5:7 в первых двух играх серии.

Затем магнитогорцы снова взяли себя в руки, переломили ход противостояния и вырвали путевку в финал конференции в седьмом матче. Здесь уже "Металлургу" отчасти повезло: челябинский "Трактор" оказалось пройти куда проще, чем "Авангард".

В финальной серии номинальным фаворитом виделся ЦСКА. Все-таки армейцы уже не первый год доминируют в лиге и в последних пяти розыгрышах Кубка Гагарина четыре раза играли в финале (пусть и победили всего однажды). Тем не менее "Металлург" уже побеждал ЦСКА в плей-офф КХЛ, причем под руководством все того же Ильи Воробьева. Все шло к тому, чтобы магнитогорцы взяли свой третий Кубок.

В первой игре серии "Металлург" уступил дома со счетом 1:3, но затем победил в трех встречах кряду (6:4, 4:0, 1:0). Так что все могло решиться уже в пятом матче. Однако "Металлург" позволил в том поединке ЦСКА сначала сравнять счет, а затем вырвать победу в овертайме.



В шестой игре подопечные Сергея Федорова также не позволили магнитогорцам себя дожать. Уже в первом периоде хоккеисты ЦСКА обеспечили комфортное преимущество, забросив две шайбы, после чего сумели довести дело до победы. Седьмая игра в итоге оказалась сильно похожа на предыдущую.

На девятой минуте счет открыл Павел Карнаухов и Александр Попов почти сразу же его удвоил. "Металлург" как мог пытался сократить отставание, но так и не сумел, а под конец второго периода получил третью шайбу – на этот раз отличился Константин Окулов. До перерыва команда Ильи Воробьева все же отыграла один гол: в большинстве точным броском отметился Филипп Майе.

Однако этого для победы "Металлургу" оказалось мало. За три с половиной минуты до конца игры ЦСКА поставил жирную точку в матче и во всей серии: Владислав Каменев поразил пустые ворота и установил итоговый счет – 4:1.

Таким образом, красно-синие во второй раз в истории стали обладателями Кубка Гагарина. По количеству побед в турнире армейцы догнали СКА, московское "Динамо" и как раз-таки "Металлург". Самым ценным игроком плей-офф КХЛ был назван Александр Попов. 41-летний нападающий ЦСКА в 19 матчах Кубка Гагарина набрал девять очков. Его же гол фактически оказался победным в заключительной игре серии против "Металлурга".