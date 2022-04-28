Как "Ливерпуль" обыграл "Вильярреал" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" обыграл испанский "Вильярреал" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 2:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как мерсисайдцы сделали предпоследний шаг на пути к финалу.



"Вильярреал" едва ли не с начала розыгрыша нынешней Лиги чемпионов считался темной лошадкой. Проход команды Унаи Эмери в плей-офф выглядел как везение: якобы слабая "Аталанта" позволила забрать ее путевку в 1/8 финала. Когда испанский клуб в следующем раунде в гостях разгромил "Ювентус", большинство вновь искало проблемы в стане "бьянконери". Лишь победа над "Баварией" заставила всех всерьез обратить внимание на испанский клуб. Так что это, скорее, "Ливерпуль" должен был опасаться сюрпризов со стороны "Вильярреала", а не наоборот. Первая игра показала, что мерсисайдцы оказались готовы к этому противостоянию на 100%.

Начало матча получилось не таким реактивным, как у "Сити" и "Реала, которые играли за день до этого. Первый серьезный момент "Ливерпуль" создал лишь по истечении первых десяти минут. Мохаммед Салах на правом фланге навесил в центр штрафной, Садио Мане выскочил один на один, но не сумел подстроиться под мяч и головой пробил совсем мимо ворот.

На 14-й минуте из-за пределов штрафной нанес плотный дальний удар Луис Диас – голкипер "Вильярреала" Херонимо Рульи не совсем уверенно, но все же забрал мяч. После получаса игры Мане вновь получил шанс забить: Диас отпасовал на Садио, тот развернулся и пробил с линии штрафной – снаряд разминулся со штангой.



Пожалуй, самым опасным моментом первого тайма стал выстрел Тьяго Алькантары. Испанец нанес фантастически красивый и мощный удар с 25 метров, но мяч угодил в крестовину.



Однако сразу после перерыва "Ливерпуль" быстро добился своего. На 53-й минуте Джордан Хендерсон навесил с правого фланга, Первис Эступиньян попытался заблокировать удар, но мяч отрикошетил так неудачно, что залетел за спину вратарю "Вильярреала". Всего спустя пару минут хозяева удвоили счет. Салах ворвался в штрафную, катнул вперед на Мане, а сенегалец проткнул мяч мимо Рульи.

На 64-й минуте "Ливерпуль" мог забивать и третий. Трент Александер-Арнольд забросил мяч в штрафную, Эндрю Робертсон оторвался от защитника и переправил мяч в противоход голкиперу гостей. К сожалению для мерсисайдцев, гол не был засчитан, так как шотландский игрок в момент взятия ворот оказался в положении вне игры.



"Ливерпуль" имел еще несколько неплохих возможностей увеличить счет, но либо мячи пролетали рядом со штангой, либо Рульи парировал эти удары. Сам же "Вильярреал" за весь матч не смог сделать ровным счетом ничего. Футболисты испанского клуба нанесли всего один удар по воротам – и тот мимо створа. Однако это вовсе не говорит о слабой атаке гостей.

В первую очередь это свидетельство того, что оборона хозяев сумела полностью обезвредить нападение "Вильярреала". Как показала практика, команде Унаи Эмери достаточно всего пары шансов, чтобы добиться успеха. Например, в противостоянии с "Баварией" испанскому клубу хватило двух ударов в створ, чтобы выйти в следующую стадию.



Мерсисайдцы не стали изобретать велосипед и сыграли максимально надежно, пусть и не так ярко, как "Манчестер Сити" и "Реал Мадрид". Если команда Юргена Клоппа покажет такой же уверенный и качественный футбол в ответной встрече, она почти наверняка пройдет в финал.



Во всяком случае Эмери придется придумать что-то невообразимое, чтобы заставить этот "Ливерпуль" ошибаться.

Впрочем, это полуфинал Лиги чемпионов, где может произойти все что угодно. Не стоит записывать кого-либо в победители или проигравшие, пока не прозвучит финальный свисток ответной встречи. Через неделю увидим, будет ли это ожидаемый исход или в истории ЛЧ появится еще одно футбольное чудо.