Как "Ростов" обыграл московский "Спартак" в матче 26-го тура РПЛ

Московский "Спартак" в гостях проиграл "Ростову" в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу южан. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч и почему судейство вновь обсуждали больше, чем саму игру.
Центральным матчем 26-го тура должна была стать игра ЦСКА и "Динамо". Армейцы после победы "Сочи" пытались сохранить место в тройке, динамовцы все еще оставались в чемпионской гонке и намеревались ее продолжить. Однако в этом матче все вышло максимально сдержанно, если не сказать скучно – один гол, и ЦСКА взял три очка. В итоге все внимание на себя перетянула игра "Ростова" и "Спартака", где в этот вечер случился настоящий триллер. Здесь была дуэль Валерия Карпина, вернувшегося в стан желто-синих, со спартаковским наставником Паоло Ваноли. Болельщики также увидели пять забитых голов с двумя незасчитанными, два пенальти, как минимум один из которых точно был спорным.
"Ростов" не стал терять время и сразу после стартового свистка бросился вскрывать оборону "Спартака". Уже на второй минуте Кирилл Щетинин на правом краю штрафной принял мяч и пробил с острого угла: Александр Максименко не без труда отразил этот удар. На шестой минуте Александр Калинин шикарно зарядил со стандарта: мяч "поцеловал" штангу и вылетел в поле. Достаточно быстро попытки "Ростова" принесли свои плоды. На 14-й минуте Хорен Байрамян вырезал отличную передачу на Романа Тугарева, 23-й номер слева ворвался в штрафную, сместился в центр и ударил в правый от вратаря угол – без шансов для голкипера красно-белых.
Однако тут же "Спартак" вернулся в игру. На 17-й минуте оборона "Ростова" замешкалась, позволив Кристоферу Мартинсу Перейре перехватить мяч. Люксембургский полузащитник влетел в штрафную, отыгрался с Зелимханом Бакаевым и подал на дальнюю штангу. Там Александр Соболев зацепился за мяч, красиво развернулся и точным ударом "прошил" Сергея Песьякова.
Начало второго тайма вновь вышло более бодрым в исполнении хозяев поля. На 49-й минуте Николай Комличенко после длинного заброса неожиданно ворвался в штрафную один на один с Максименко, но голкипер сыграл на отлично – бросился в ноги и чисто обезвредил нападающего "Ростова". На 52-й минуте снова забил "Спартак" – и снова гол красно-белых был отменен. Бакаев выложил передачу на Игнатова, Михаил вылетел и переиграл Песьякова. Но после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Виталий Мешков не стал засчитывать гол из-за того, что Игнатов сыграл рукой в самом начале атаки.
"Спартак" продолжил давить и искать новые моменты у ворот "Ростова". На 62-й минуте Николай Рассказов с правого фланга прострелил в штрафную, и Соболев каким-то чудом с трех метров не смог замкнуть этот пас. Затем на первый план снова пришлось выходить судье. Дмитрий Полоз после единоборства с Максимилиано Кофрие упал в штрафной, и Виталий Мешков в очередной раз отправил смотреть видеоповтор. Но если предыдущий момент арбитр рассудил более-менее справедливо (все-таки рука Игнатова была в очевидно неестественном положении, и вопрос лишь в том, насколько эпизод относился к фазе атаки), то с картинным падением Полоза что-то пошло не так. Арбитр посчитал, что Кофрие нарушил правила и назначил одиннадцатиметровый, который сам седьмой номер "Ростова" и реализовал.
Впрочем, самое интересное было впереди. На 87-й минуте "Спартак" организовал сумасшедшую атаку. Соболев после дальнего навеса в штрафную выиграл единоборство, дождался партнеров по команде и выдал идеальный пас в центр на Бакаева. Но Песьяков вышел победителем из этой ситуации, вовремя накрыв удар Зелимхана. На 90-й минуте гости все-таки сравняли счет. Бакаев на правом краю штрафной по диагонали скатил Руслану Литвинову, а 20-летний полузащитник с дальней дистанции нанес фантастический мощный и точный удар прямо под штангу – на этот раз вратарь дончан спасти команду не сумел.
Однако увезти очки из "Ростова" спартаковцам в этом матче было не суждено. На третьей компенсированной минуте хозяева убежали в контратаку, Александр Сильянов ворвался в штрафную и после контакта с Жиго рухнул на газон. Мешков находился в нескольких метрах от эпизода и без сомнения указал на точку. Пенальти пробил Али Соу: гамбийский нападающий зарядил по центру, Максименко в падении дотянулся до мяча, но не смог парировать удар.
Конечно, пусть в работе Виталия Мешкова и его бригады разбираются профессионалы. Но, на первый взгляд, главный арбитр поединка "Ростова" и "Спартака" серьезно ошибся лишь однажды – назначив пенальти за нырок Полоза. Футболисты хозяев в этой игре вообще часто падали в штрафной гостей: Комличенко и Щетинин так сильно рассчитывали на пенальти, что последний даже получил желтую карточку за симуляцию.
Однако оба гола "Спартака" были отменены правильно, как и верно (во всяком случае, так казалось по картинке в трансляции) был назначен пенальти после падения Сильянова. Так что просчеты арбитров в матче действительно присутствовали. Но "Спартак" убили не судейские ошибки, а в первую очередь собственные нереализованные моменты.