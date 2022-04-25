Как "Ростов" обыграл московский "Спартак" в матче 26-го тура РПЛ

Московский "Спартак" в гостях проиграл "Ростову" в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу южан. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч и почему судейство вновь обсуждали больше, чем саму игру.



Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Центральным матчем 26-го тура должна была стать игра ЦСКА и "Динамо". Армейцы после победы "Сочи" пытались сохранить место в тройке, динамовцы все еще оставались в чемпионской гонке и намеревались ее продолжить. Однако в этом матче все вышло максимально сдержанно, если не сказать скучно – один гол, и ЦСКА взял три очка. В итоге все внимание на себя перетянула игра "Ростова" и "Спартака", где в этот вечер случился настоящий триллер. Здесь была дуэль Валерия Карпина, вернувшегося в стан желто-синих, со спартаковским наставником Паоло Ваноли. Болельщики также увидели пять забитых голов с двумя незасчитанными, два пенальти, как минимум один из которых точно был спорным.

"Ростов" не стал терять время и сразу после стартового свистка бросился вскрывать оборону "Спартака". Уже на второй минуте Кирилл Щетинин на правом краю штрафной принял мяч и пробил с острого угла: Александр Максименко не без труда отразил этот удар. На шестой минуте Александр Калинин шикарно зарядил со стандарта: мяч "поцеловал" штангу и вылетел в поле. Достаточно быстро попытки "Ростова" принесли свои плоды. На 14-й минуте Хорен Байрамян вырезал отличную передачу на Романа Тугарева, 23-й номер слева ворвался в штрафную, сместился в центр и ударил в правый от вратаря угол – без шансов для голкипера красно-белых.

Однако тут же "Спартак" вернулся в игру. На 17-й минуте оборона "Ростова" замешкалась, позволив Кристоферу Мартинсу Перейре перехватить мяч. Люксембургский полузащитник влетел в штрафную, отыгрался с Зелимханом Бакаевым и подал на дальнюю штангу. Там Александр Соболев зацепился за мяч, красиво развернулся и точным ударом "прошил" Сергея Песьякова.



По окончании первого получаса игры спартаковцы и вовсе могли выйти вперед. Бакаев с правого фланга навесил в штрафную, Михаил Игнатов затылком скинул дальше, а Самуэль Жиго от штанги добил мяч в ворота. Однако француз в этом эпизоде оказался в положении вне игры, и гол не был засчитан.



Начало второго тайма вновь вышло более бодрым в исполнении хозяев поля. На 49-й минуте Николай Комличенко после длинного заброса неожиданно ворвался в штрафную один на один с Максименко, но голкипер сыграл на отлично – бросился в ноги и чисто обезвредил нападающего "Ростова". На 52-й минуте снова забил "Спартак" – и снова гол красно-белых был отменен. Бакаев выложил передачу на Игнатова, Михаил вылетел и переиграл Песьякова. Но после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Виталий Мешков не стал засчитывать гол из-за того, что Игнатов сыграл рукой в самом начале атаки.

"Спартак" продолжил давить и искать новые моменты у ворот "Ростова". На 62-й минуте Николай Рассказов с правого фланга прострелил в штрафную, и Соболев каким-то чудом с трех метров не смог замкнуть этот пас. Затем на первый план снова пришлось выходить судье. Дмитрий Полоз после единоборства с Максимилиано Кофрие упал в штрафной, и Виталий Мешков в очередной раз отправил смотреть видеоповтор. Но если предыдущий момент арбитр рассудил более-менее справедливо (все-таки рука Игнатова была в очевидно неестественном положении, и вопрос лишь в том, насколько эпизод относился к фазе атаки), то с картинным падением Полоза что-то пошло не так. Арбитр посчитал, что Кофрие нарушил правила и назначил одиннадцатиметровый, который сам седьмой номер "Ростова" и реализовал.



Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Впрочем, самое интересное было впереди. На 87-й минуте "Спартак" организовал сумасшедшую атаку. Соболев после дальнего навеса в штрафную выиграл единоборство, дождался партнеров по команде и выдал идеальный пас в центр на Бакаева. Но Песьяков вышел победителем из этой ситуации, вовремя накрыв удар Зелимхана. На 90-й минуте гости все-таки сравняли счет. Бакаев на правом краю штрафной по диагонали скатил Руслану Литвинову, а 20-летний полузащитник с дальней дистанции нанес фантастический мощный и точный удар прямо под штангу – на этот раз вратарь дончан спасти команду не сумел.

Однако увезти очки из "Ростова" спартаковцам в этом матче было не суждено. На третьей компенсированной минуте хозяева убежали в контратаку, Александр Сильянов ворвался в штрафную и после контакта с Жиго рухнул на газон. Мешков находился в нескольких метрах от эпизода и без сомнения указал на точку. Пенальти пробил Али Соу: гамбийский нападающий зарядил по центру, Максименко в падении дотянулся до мяча, но не смог парировать удар.



"Ростов" благодаря этому взял три очка, продлив свою победную серию до четырех матчей. Однако об успехе дончан после матча говорили лишь сквозь призму судейских ошибок. Президент РПЛ Ашот Хачатурянц даже назвал работу арбитров в этой встрече "очередным безобразием от наших судей".



Конечно, пусть в работе Виталия Мешкова и его бригады разбираются профессионалы. Но, на первый взгляд, главный арбитр поединка "Ростова" и "Спартака" серьезно ошибся лишь однажды – назначив пенальти за нырок Полоза. Футболисты хозяев в этой игре вообще часто падали в штрафной гостей: Комличенко и Щетинин так сильно рассчитывали на пенальти, что последний даже получил желтую карточку за симуляцию.

Однако оба гола "Спартака" были отменены правильно, как и верно (во всяком случае, так казалось по картинке в трансляции) был назначен пенальти после падения Сильянова. Так что просчеты арбитров в матче действительно присутствовали. Но "Спартак" убили не судейские ошибки, а в первую очередь собственные нереализованные моменты.