Как "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" прошли в полуфинал Лиги чемпионов

13 апреля состоялись ответные матчи вторых четвертьфинальных пар Лиги чемпионов УЕФА. "Ливерпуль" в своих стенах принимал "Бенфику", "Атлетико" у себя дома играл с "Манчестер Сити". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об итогах четвертьфинала и раскладах на следующий раунд.



Фото: AP Photo/Jon Super

Суперматч на "Энфилде"

Пара "Ливерпуля" и "Бенфики" казалась в четвертьфинале ЛЧ одной из самых предсказуемых. Первый матч подтвердил эти опасения. Команда Юргена Клоппа с легкостью разобралась с соперником на выезде, обыграв португальцев со счетом 3:1. Причем если победа мадридского "Реала" над "Челси" с тем же результатом была скорее делом везения, то "Ливерпуль" был объективно сильнее по всем фронтам – как в контроле мяча и качестве игры, так и в количестве созданных моментов. Мерсисайдцы обеспечили себе отличные условия перед ответной домашней встречей. Но получилось, что "Бенфика" приехала в Ливерпуль максимально заряженной – если не победить, то как минимум оказать достойное сопротивление.

И первый серьезный момент создали именно лиссабонцы. На 13-й минуте Эвертон зарядил из-за пределов штрафной – мяч пролетел рядом со штангой. Однако "Ливерпуль" был настойчивее и точнее. На 21-й минуте после подачи Константиноса Цимикаса с углового Ибраима Конате головой вколотил мяч в сетку. Тут же "Бенфика" забила ответный гол: Эвертон вывел Дарвина Нуньеса один на один с Алиссоном Беккером, уругваец переиграл вратаря "Ливерпуля", но судья сигнализировал об офсайде. Тем не менее спустя десять минут "Бенфика" все-таки сравняла счет, уже по всем правилам. Футболисты португальского клуба убежали в контратаку, Диогу Гонсалвеш фактически вывел Гонсалу Рамуша на рандеву с голкипером, а 88-й номер "Бенфики" мощным ударом прошил Алиссона.

Под конец первого тайма "Ливерпуль" вновь мог выйти вперед.

Мерсисайдцы после гениального длинного заброса улетели два в одного, Роберто Фирмино уже в штрафной отдавал пас под удар Луису Диасу, но в последний момент Алехандро Гримальдо в подкате спас команду от верного гола. В начале второго тайма подопечные Клоппа добились своего. На 55-й минуте хозяева провели очередную классную атаку, "Бенфика", казалось", отбилась, но Ян Вертонген вынес мяч точно на ногу Диогу Жоте. Португалец с левого края подал на дальнюю штангу, а Фирмино замкнул этот прострел. Еще через десять минут бразильский нападающий оформил дубль: Цимикас со стандарта навесил в штрафную, Фирмино молниеносно оторвался от защитников и переправил мяч в ворота.

Но, несмотря на 6:2 по сумме двух матчей, "Бенфика" не собиралась опускать руки. На 72-й минуте гости раскатали шикарную вертикальную атаку через все поле буквально в три игрока. Вертонген из обороны выдал пас в центр, а Гримальдо в два касания отправил Романа Яремчука разбираться с Алиссоном. Украинский нападающий перехитрил голкипера "Ливерпуля" и поразил ворота. Боковой арбитр тут же указал на положение вне игры, но после просмотра видеоповтора гол все же был засчитан. На 82-й минуте "Бенфика" во второй раз в матче сравняла счет. После длинной навесной передачи Жоау Мариу зацепился за мяч, невольно сделав пас на Нуньеса, Дарвин ускорился и красиво отправил снаряд в дальний угол.

Судья на бровке опять сигнализировал об офсайде – к счастью, VAR снова расставил все по своим местам.

Конечно, в итоге "Ливерпуль" прошел в следующий раунд Лиги чемпионов. Однако благодаря желанию "Бенфики" биться до последнего и невероятным скоростям качество и красота футбола на "Энфилде" в этот вечер были запредельными. Хотя впереди нас ждет еще более интересное противостояние: в полуфинале турнира "Ливерпуль" встретится с "Вильярреалом". Подопечные Унаи Эмери выбили из Лиги чемпионов "Баварию", так что будут представлять серьезную опасность для английского клуба. Найдет ли Юрген Клопп какие-то способы нейтрализовать "желтую субмарину" из тех, что не использовал его соотечественник Юлиан Нагельсман? Вот главный вопрос этой битвы.

Супернули на "Ванда Метрополитано"

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Насколько был захватывающим матч на "Энфилде", настолько же скучным оказалась большая часть ответного поединка "Атлетико" и "Манчестер Сити". И дело было даже не счете, а в общем настроении и темпе матча. В дебютной встрече "матрасники" действовали настолько закрыто, что главный тренер "Сити" даже пошутил на послематчевой пресс-конференции: "Мы ожидали, что "Атлетико" будет играть по схеме 5-3-2, но потом они адаптировались и перестроились на 5-5-0". Однако во втором матче то ли шутки ради, то ли пользы для "Манчестер" сам стал играть как "Атлетико". Первый по-настоящему голевой момент возник лишь после получаса после стартового свистка. Кайл Уокер на правом фланге ворвался в штрафную, прострелил на Фила Фодена, тот покатил на Илкая Гюндогана, а немец из убойной позиции с десяти метров отправил мяч в штангу.

После перерыва игра пошла чуть пободрее.

В самом начале второго тайма несколько перспективных моментов возникло у Антуана Гризманна. В первом случае восьмой номер "Атлетико" почти убежал один на один: Эмерик Лапорт вовремя оттеснил французского нападающего. А во втором Гризманн нанес опасный, но неточный дальний удар. В последние 20 минут хозяева наконец пошли ва-банк: взвинтили в скорости, стали атаковать и пытаться отыграть тот злополучный пропущенный гол в Манчестере. На 77-й минуте подопечные Диего Симеоне оказались максимально близки к голу. Анхель Корреа упал в штрафной после единоборства с Жоау Канселу – судья посчитал, что защитник "Сити" сыграл чисто и не стал назначать пенальти.

В оставшиеся минуты пародия гостей на "Атлетико" сработала безоговорочно. "Матрасники" раз за разом утюжили защиту "Манчестера", но тщетно: футболисты "Сити" оборонялись всей командой и с успехом разряжали обстановку либо на подходах к штрафной, либо блокируя удары и страхуя уже на последнем рубеже. В самой концовке "Атлетико" еще и остался в меньшинстве. Висевший на карточке Фелипе в подкате идеально отобрал мяч у Фодена, но потом зачем-то зацепил англичанина сзади по ногам. Эпизод вызвал массовую потасовку, по итогам которой защитник "Сити" Натан Аке и игрок "Атлетико" Стефан Савич получили по желтой карточке, а Фелипе был удален с поля.

Арбитру пришлось добавлять аж девять минут (фактически отыграли целых двенадцать), и "Манчестер" за это время даже имел шансы забить.

Рахим Стерлинг вывел Гюндогана на идеальную позицию, но немецкий полузащитник не сумел переиграть Яна Облака. Все, чем смог ответить "Атлетико" – опасный стандарт за две минуты до финального свистка. Однако Эдерсон справился с ударом Янника Карраско. В результате "Сити" выстоял и отправился в следующий раунд, где сразится с мадридским "Реалом". Скорее всего, это противостояние будет куда более щедрым на голы. Если только Гвардиола не вошел во вкус и не предпочтет и дальше играть в духе Диего Симеоне.