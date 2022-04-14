Как "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" прошли в полуфинал Лиги чемпионов

13 апреля состоялись ответные матчи вторых четвертьфинальных пар Лиги чемпионов УЕФА. "Ливерпуль" в своих стенах принимал "Бенфику", "Атлетико" у себя дома играл с "Манчестер Сити". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об итогах четвертьфинала и раскладах на следующий раунд.
Суперматч на "Энфилде"
Пара "Ливерпуля" и "Бенфики" казалась в четвертьфинале ЛЧ одной из самых предсказуемых. Первый матч подтвердил эти опасения. Команда Юргена Клоппа с легкостью разобралась с соперником на выезде, обыграв португальцев со счетом 3:1. Причем если победа мадридского "Реала" над "Челси" с тем же результатом была скорее делом везения, то "Ливерпуль" был объективно сильнее по всем фронтам – как в контроле мяча и качестве игры, так и в количестве созданных моментов. Мерсисайдцы обеспечили себе отличные условия перед ответной домашней встречей. Но получилось, что "Бенфика" приехала в Ливерпуль максимально заряженной – если не победить, то как минимум оказать достойное сопротивление.
И первый серьезный момент создали именно лиссабонцы. На 13-й минуте Эвертон зарядил из-за пределов штрафной – мяч пролетел рядом со штангой. Однако "Ливерпуль" был настойчивее и точнее. На 21-й минуте после подачи Константиноса Цимикаса с углового Ибраима Конате головой вколотил мяч в сетку. Тут же "Бенфика" забила ответный гол: Эвертон вывел Дарвина Нуньеса один на один с Алиссоном Беккером, уругваец переиграл вратаря "Ливерпуля", но судья сигнализировал об офсайде. Тем не менее спустя десять минут "Бенфика" все-таки сравняла счет, уже по всем правилам. Футболисты португальского клуба убежали в контратаку, Диогу Гонсалвеш фактически вывел Гонсалу Рамуша на рандеву с голкипером, а 88-й номер "Бенфики" мощным ударом прошил Алиссона.
Мерсисайдцы после гениального длинного заброса улетели два в одного, Роберто Фирмино уже в штрафной отдавал пас под удар Луису Диасу, но в последний момент Алехандро Гримальдо в подкате спас команду от верного гола. В начале второго тайма подопечные Клоппа добились своего. На 55-й минуте хозяева провели очередную классную атаку, "Бенфика", казалось", отбилась, но Ян Вертонген вынес мяч точно на ногу Диогу Жоте. Португалец с левого края подал на дальнюю штангу, а Фирмино замкнул этот прострел. Еще через десять минут бразильский нападающий оформил дубль: Цимикас со стандарта навесил в штрафную, Фирмино молниеносно оторвался от защитников и переправил мяч в ворота.
Но, несмотря на 6:2 по сумме двух матчей, "Бенфика" не собиралась опускать руки. На 72-й минуте гости раскатали шикарную вертикальную атаку через все поле буквально в три игрока. Вертонген из обороны выдал пас в центр, а Гримальдо в два касания отправил Романа Яремчука разбираться с Алиссоном. Украинский нападающий перехитрил голкипера "Ливерпуля" и поразил ворота. Боковой арбитр тут же указал на положение вне игры, но после просмотра видеоповтора гол все же был засчитан. На 82-й минуте "Бенфика" во второй раз в матче сравняла счет. После длинной навесной передачи Жоау Мариу зацепился за мяч, невольно сделав пас на Нуньеса, Дарвин ускорился и красиво отправил снаряд в дальний угол.
Конечно, в итоге "Ливерпуль" прошел в следующий раунд Лиги чемпионов. Однако благодаря желанию "Бенфики" биться до последнего и невероятным скоростям качество и красота футбола на "Энфилде" в этот вечер были запредельными. Хотя впереди нас ждет еще более интересное противостояние: в полуфинале турнира "Ливерпуль" встретится с "Вильярреалом". Подопечные Унаи Эмери выбили из Лиги чемпионов "Баварию", так что будут представлять серьезную опасность для английского клуба. Найдет ли Юрген Клопп какие-то способы нейтрализовать "желтую субмарину" из тех, что не использовал его соотечественник Юлиан Нагельсман? Вот главный вопрос этой битвы.
Супернули на "Ванда Метрополитано"
Насколько был захватывающим матч на "Энфилде", настолько же скучным оказалась большая часть ответного поединка "Атлетико" и "Манчестер Сити". И дело было даже не счете, а в общем настроении и темпе матча. В дебютной встрече "матрасники" действовали настолько закрыто, что главный тренер "Сити" даже пошутил на послематчевой пресс-конференции: "Мы ожидали, что "Атлетико" будет играть по схеме 5-3-2, но потом они адаптировались и перестроились на 5-5-0". Однако во втором матче то ли шутки ради, то ли пользы для "Манчестер" сам стал играть как "Атлетико". Первый по-настоящему голевой момент возник лишь после получаса после стартового свистка. Кайл Уокер на правом фланге ворвался в штрафную, прострелил на Фила Фодена, тот покатил на Илкая Гюндогана, а немец из убойной позиции с десяти метров отправил мяч в штангу.
В самом начале второго тайма несколько перспективных моментов возникло у Антуана Гризманна. В первом случае восьмой номер "Атлетико" почти убежал один на один: Эмерик Лапорт вовремя оттеснил французского нападающего. А во втором Гризманн нанес опасный, но неточный дальний удар. В последние 20 минут хозяева наконец пошли ва-банк: взвинтили в скорости, стали атаковать и пытаться отыграть тот злополучный пропущенный гол в Манчестере. На 77-й минуте подопечные Диего Симеоне оказались максимально близки к голу. Анхель Корреа упал в штрафной после единоборства с Жоау Канселу – судья посчитал, что защитник "Сити" сыграл чисто и не стал назначать пенальти.
В оставшиеся минуты пародия гостей на "Атлетико" сработала безоговорочно. "Матрасники" раз за разом утюжили защиту "Манчестера", но тщетно: футболисты "Сити" оборонялись всей командой и с успехом разряжали обстановку либо на подходах к штрафной, либо блокируя удары и страхуя уже на последнем рубеже. В самой концовке "Атлетико" еще и остался в меньшинстве. Висевший на карточке Фелипе в подкате идеально отобрал мяч у Фодена, но потом зачем-то зацепил англичанина сзади по ногам. Эпизод вызвал массовую потасовку, по итогам которой защитник "Сити" Натан Аке и игрок "Атлетико" Стефан Савич получили по желтой карточке, а Фелипе был удален с поля.
Рахим Стерлинг вывел Гюндогана на идеальную позицию, но немецкий полузащитник не сумел переиграть Яна Облака. Все, чем смог ответить "Атлетико" – опасный стандарт за две минуты до финального свистка. Однако Эдерсон справился с ударом Янника Карраско. В результате "Сити" выстоял и отправился в следующий раунд, где сразится с мадридским "Реалом". Скорее всего, это противостояние будет куда более щедрым на голы. Если только Гвардиола не вошел во вкус и не предпочтет и дальше играть в духе Диего Симеоне.