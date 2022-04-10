Главные итоги турнира по смешанным единоборствам UFC 273

В ночь с 9 на 10 апреля в американском Джексонвилле состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о главных итогах этого турнира.

Хамзат Чимаев – Гилберт Бернс

Хамзат Чимаев

Бой шведского бойца из Чечни Хамзата Чимаева и второго номера полусреднего веса бразильца Гилберта Бернса обещал быть чрезвычайно интересным. Чимаев не ворвался в UFC – он влетел в дверь с колена и одним махом оказался едва ли не самым перспективным бойцом американского промоушена. Хамзат фантастически дебютировал в июле 2020 года. Тогда за десять дней Чимаев провел два боя – и оба выиграл досрочно.

В сентябре того же года швед чеченского происхождения за 17 секунд вырубил Джеральда Миршерта. Затем Хамзат заболел COVID-19 и настолько тяжело перенес болезнь, что даже объявил о завершении карьеры. К счастью для фанатов бойца, в октябре 2021-го Чимаев все же вернулся в октагон и триумфально в первом же раунде разобрался с Ли Цзинляном.



Однако на этот раз Хамзату, который расположился на 11-й строчке рейтинга полусреднего веса, противостоял куда более грозный соперник.



До боя с Чимаевым 35-летний Бернс провел 24 поединка и проиграл всего четыре раза. С декабря 2018 года и вовсе единожды – бессменному чемпиону Камару Усману. Чимаев на себе увидел разницу между середняками и топ-бойцами дивизиона.

В первом раунде швед по привычке решил взять соперника с наскока, без лишнего промедления начав выбрасывать удары и попытавшись перевести поединок в партер. Но сразу встретил мощное сопротивление. Пусть в конце раунда Чимаев достал Бернса джебом, отправил в нокдаун и чуть не финишировал после, в целом Гилберт отлично справился с натиском Хамзата.



Гилберт Бернс

Во втором раунде бойцы продолжили активно идти в размен. Чимаев, который за прошлые четыре поединка не пропустил ни одного удара, явно оказался не готов получать по голове так много и так часто. В какой-то момент он сам чуть не прилег на канвас.

В третьем раунде темп сильно спал. Чимаев с рассечением выглядел порядком выдохнувшимся, Гилберт устал и напропускал еще сильнее, но держался до самого конца, изредка даже взрываясь опасными атаками.

Тем не менее Чимаев победил единогласным решением судей, впервые в карьере проведя больше двух раундов. По всей видимости, не в последний раз. Ведь теперь Хамзата, скорее всего, ждет претендентский бой с первым номером рейтинга полусредневесов Колби Ковингтоном.

Петр Ян – Алджамейн Стерлинг

Петр Ян

Этот реванш ждали давно. В марте 2021 года россиянин Петр Ян утратил пояс чемпиона в легчайшем весе в бою с американцем Алджамейном Стерлингом после того, как нанес запрещенный удар коленом в голову. При этом до злополучного выпада поединок складывался в пользу российского спортсмена и вполне мог закончиться его победой. Впрочем, промоушен получил очередной скандал, а вместе с этим – дополнительный накал для ответного поединка.

Перед реваншем Ян и Стерлинг то и дело перебрасывались оскорблениями в публичном пространстве и даже дуэль взглядов накануне боя не прошла из-за излишне эмоциональных реакций с обеих сторон. До поединка Стерлинг обещал "максимально зрелищно" вынести российского бойца, Ян же утверждал, что "сломает этого клоуна".

По итогу не получилось ни того, ни другого. Поединок вышел равным и, как следствие, закончился довольно спорным решением.



В первом раунде Ян и Стерлинг действовали предельно аккуратно, присматривались друг к другу и не рисковали безрассудно идти вперед. По ощущениям Петр нанес больше урона, тогда как Стерлингу приходилось постоянно перемещаться, чтобы не попасть под быстрый выпад Яна.



Американский боец несколько раз попытался провести тейкдаун – безуспешно. Однако во втором раунде ставка на партер все же сработала. Спустя всего полторы минуты Алджамейн не только сумел уложить Яна, но и успешно забрал спину. В результате все оставшееся время раунда Петр как мог защищался от возможного удушения.



Алджамейн Стерлинг

В третьей пятиминутке ситуация повторилась как под копирку. Петр вновь позволил сопернику повалить его на канвас, отдал ему спину и больше трех минут защищался в партере. Яну нужно было во что бы то ни стало забирать четвертый и пятый раунд.

У него это получилось – в концовке россиянин выдал максимум и, как казалось, вырвал победу в поединке. Судьи же решили по-другому. Раздельным решением победил Стерлинг, оставив таким образом чемпионский пояс у себя. После боя Ян прямо заявил, что у него украли титул, так как, по его мнению, он взял три раунда из пяти. Что ж, судя по всему, нас ждет еще один поединок Петра и Алджамейна.

Александр Волкановски – Чон Чхан Сон

Александр Волкановски

Главный бой оказался слишком предсказуем. Александр Волкановски уже давно царит в полулегком дивизионе. До турнира UFC 273 австралийский боец с македонскими корнями провел в MMA 24 боя, проиграв всего в одном — и то в начале своей карьеры. Чемпионский пояс же Волкановски завоевал в декабре 2019-го.

С тех пор 33-летний боец дважды защитил титул в боях с Максом Холлоуэем и Брайаном Ортегой. В отсутствие других кандидатов, в этот раз за титул дали возможность поспорить четвертому номеру дивизиона Чон Чхан Сону по прозвищу "корейский зомби" с рекордом 17-6.



Чон Чхан Сон

Волкановски с первых секунд продемонстрировал, кто в полулегком весе хозяин и стал уверенно набирать очки в стойке. Корейский спортсмен пропускал удар за ударом, но все еще стоял на ногах. За 15 секунд до конца раунда австралиец едва не отправил "зомби" в нокдаун, но Сон оправдал свое прозвище и тут же поднялся.

Во втором раунде Волкановски продолжил доминировать, а в третьем уже откровенно уделывал соперника в одну калитку и почти вырубил корейца, если бы того не спас гонг. Впрочем, боец был уже в таком плачевном состоянии, что Волкановски искренне разозлился, когда секунданты дали его сопернику выйти на четвертый раунд. К счастью, бой продлился недолго: меньше чем через минуту арбитр остановил избиение и присудил победу австралийцу.